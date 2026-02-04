Le bénéfice trimestriel ajusté de l'assureur MetLife augmente grâce à des rendements d'investissement élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MetLife MET.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, l'assureur ayant bénéficié d'un meilleur rendement de son portefeuille d'investissements.

La vigueur du marché au cours des trois derniers mois de 2025, dans le sillage des baisses de taux de la Réserve fédérale américaine, a stimulé les rendements des investissements des assureurs tels que MetLife, qui a également fait état d'une hausse des rendements des fonds de capital-investissement.

Le revenu net d'investissement de MetLife s'est élevé à 5,92 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 5,41 milliards de dollars il y a un an.

La société a également cité la forte croissance des volumes et l'amélioration des marges de dépenses comme moteurs de l'augmentation de ses bénéfices.

Les fortes tendances des dépenses de consommation et la tarification disciplinée des primes par les sociétés d'assurance vie et santé ont également contribué à soutenir la demande de polices au cours du dernier trimestre de 2025.

Les primes, frais et autres revenus ajustés ont augmenté de 29 % au cours du trimestre pour atteindre 18,61 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté disponible pour les actionnaires ordinaires s'est élevé à 1,65 milliard de dollars, soit 2,49 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 31 décembre. Ce chiffre est à comparer aux 1,46 milliard de dollars, ou 2,09 dollars par action, enregistrés un an plus tôt, à taux de change constants.

Fondée en 1868, MetLife est l'un des plus grands assureurs vie américains, proposant une gamme d'assurances, de rentes et de programmes d'avantages sociaux sur plus de 40 marchés dans le monde.

Les actions de la société ont perdu 3,6 % en 2025, affichant une performance inférieure à celle de l'ensemble du marché.