Le bénéfice trimestriel ajusté de Fifth Third augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts

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Fifth Third Bancorp FITB.O a annoncé une hausse de son bénéfice ajusté au premier trimestre vendredi, grâce à l'augmentation des revenus nets d'intérêts et à la solidité de sa division des marchés de capitaux.

Les réductions de taux de la Réserve fédérale à la fin de 2025 ont aidé les banques américaines à réduire les coûts des dépôts et à stimuler la demande de prêts, ce qui a permis de maintenir les niveaux d'emprunt au cours du trimestre malgré des vents contraires macroéconomiques plus larges.

Le revenu net d'intérêts de la banque, c'est-à-dire la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts, a augmenté de plus de 34 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,93 milliard de dollars.

Les marges d'intérêt nettes, qui mesurent la rentabilité des opérations de prêt, ont augmenté de 27 points de base au cours des trois premiers mois de 2026.

Le portefeuille moyen de prêts et de baux a augmenté pour atteindre 157,63 milliards de dollars, contre 121,27 milliards de dollars un an plus tôt.

Fifth Third, basée à Cincinnati, Ohio, qui a conclu l'accord de plusieurs milliards de dollars avec Comerica en février, a surperformé les marchés plus larges jusqu'à présent en 2026, avec ses actions grimpant d'environ 6% à la dernière clôture.

"Les premiers avantages financiers (de l'acquisition) se font déjà sentir, y compris une forte expansion de la marge d'intérêt nette et une croissance de la valeur comptable tangible par action", a déclaré le directeur général de Fifth Third, Tim Spence.

Le bénéfice net ajusté disponible pour les actionnaires ordinaires a augmenté à 731 millions de dollars au cours des trois mois se terminant le 31 mars, contre 502 millions de dollars ‍un an plus tôt.

Les résultats de la banque reflètent les tendances observées chez des pairs plus importants tels que JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America BAC.N , qui ont également déclaré des bénéfices plus élevés grâce à des revenus d'intérêts nets plus importants et à l'activité des marchés de capitaux.

Les commissions des marchés de capitaux de Fifth Third ont augmenté de 49% au premier trimestre pour atteindre 134 millions de dollars, grâce aux revenus de la gestion des risques financiers des clients.

La banque a déclaré vendredi qu'elle avait une exposition limitée au crédit privé, à un moment où les préoccupations en matière de transparence et de liquidité ont effrayé les investisseurs.

Les actions de la banque étaient en hausse marginale dans les échanges avant la cloche.