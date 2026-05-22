Le bénéfice trimestriel ajusté de Colgate Palmolive (Inde) progresse grâce à la demande de produits haut de gamme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Colgate Palmolive (Inde) COLG.NS a annoncé vendredi une hausse de 2,7% de son bénéfice trimestriel ajusté, soutenue par la demande croissante pour son segment haut de gamme.

Voici quelques détails:

* Le bénéfice avant éléments exceptionnels et impôts du fabricant de dentifrice a atteint 4,91 milliards de roupies (51,3 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), contre 4,78 milliards de roupies il y a un an

* La société a enregistré une charge exceptionnelle de 165,8 millions de roupies liée aux indemnités de licenciement et à d'autres frais de restructuration

* Le segment haut de gamme, qui comprend les soins bucco-dentaires et le blanchiment, connaît une croissance trois fois supérieure à celle de l'ensemble de l'entreprise

* Le chiffre d'affaires d'exploitation a augmenté de 9% pour atteindre 15,83 milliards de roupies, les ventes nettes sur le marché intérieur progressant de 9,2%

* Les dépenses ont augmenté de 11,7%, pénalisées par la hausse des coûts des matières premières, elle-même due à la flambée des prix du brut liée à la guerre

(1 $ = 95,6900 roupies indiennes)