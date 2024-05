Le bénéfice net du Crédit Agricole au 1T bondit grâce à la fin de sa participation à un fonds européen

( AFP / LOIC VENANCE )

Le groupe Crédit Agricole a vu son résultat net bondir de 42,8% au premier trimestre, grâce à la fin de la charge exceptionnelle liée à sa participation au fonds de sauvetage des banques européennes, mais voit son bénéfice net tout de même augmenter de 6,1% hors cet élément exceptionnel.

Crédit Agricole a cotisé pour la dernière fois en 2023 au Fonds de résolution unique (FRU), un dispositif européen alimenté par les banques et destiné à aider un établissement du secteur en cas de faillite.

Depuis sa création, les banques européennes ont contribué à hauteur de 77 milliards d'euros à ce fonds "et le groupe Crédit agricole a apporté 4,8 des 77 milliards, c'est-à-dire plus de 6% du total", a rappelé le directeur général délégué Jérôme Grivet, lors d'une conférence téléphonique.

"Au-delà de l'effet positif de l'arrêt de ces cotisations, nous présentons vraiment de bons résultats (...) tirés par notre croissance, par les revenus, par l'extension qu'on espère au continu du groupe Crédit Agricole en termes de nombre de clients, en termes de largeur de la palette de services et également en termes de consolidation des métiers", a déclaré Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole S.A..

Le résultat net part du groupe de l'entité cotée Crédit Agricole SA s'établit à 1,9 milliard d'euros, une augmentation de 55,2% qui, hors effet FRU, représente "tout de même une augmentation de 13,3%", a indiqué M. Brassac.

Il a ajouté que le groupe pourra être "au-dessus de 6 milliards en 2024", alors qu'il visait cet objectif seulement en 2025.

Le groupe bancaire français a par ailleurs engrangé entre janvier et mars un revenu en hausse de 6,7% sur un an, à 9,5 milliards d'euros, dont 6,8 milliards d'euros pour Crédit Agricole SA, en hausse de 11,2%.

Le résultat brut d'exploitation hors FRU progresse également, c'est-à-dire que "les paramètres opérationnels d'exploitation permettent d'améliorer significativement la capacité du groupe à couvrir ses risques et puis aussi à générer du résultat", a précisé Jérôme Grivet.

- 67.000 nouveaux clients -

Le groupe a conquis 409.000 nouveaux clients en banque de proximité en France et 103.000 nouveaux clients à l'international (Italie et Pologne), dont 67.000 nouveaux clients net sur le trimestre.

En banque de détail, l'encours de collecte s'élève à 824 milliards d'euros, en hausse de 3,9% sur un an en France et en Italie. Les encours de crédits s'élèvent à 872 milliards d'euros, soit +1,2% sur un an en France et en Italie et le groupe revendique une part de marché de 32,6% sur l'ensemble des crédits immobiliers selon le communiqué.

Cette activité est encore "en progression parce qu'en 2023, nous avons continué à prêter et ce chiffre continue à se développer sur le premier trimestre 2024", selon M. Grivet.

Le PNB du pôle "Grandes clientèles" atteint "un niveau record à 2,2 milliards d'euros", en hausse de 10,5% par rapport au premier trimestre 2023, soutenu par une excellente performance, aussi bien des métiers de la banque de financement et d'investissement que des services financiers aux institutionnels, selon le groupe.