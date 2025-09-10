 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 763,50
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le bénéfice net de Séché Environnement a doublé au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 18:10

(Zonebourse.com) - Séché Environnement a publié un résultat net part du Groupe de 15,9 millions d'euros au titre du 1er semestre, contre 8 millions un an plus tôt (+99%), laissant apparaître un bénéfice par action de 2,05 euros (vs 1,02 euro un an plus tôt). Le chiffre d'affaires contributif atteint 580,1 millions d'euros, en hausse de 15%, porté par une croissance organique de 7,5% et l'intégration de la société singapourienne Eco. L'EBE progresse quant à lui de 34% à 118,2 millions d'euros (soit 20,4% du chiffre d'affaires) tandis que le ROC grimpe de 66% à 49,1 millions d'euros. Le free cash flow recule légèrement à 63,2 millions d'euros (-6%), mais le levier financier s'améliore à 2,9x l'EBE, contre 3,2x fin 2024. 'Notre Groupe a su faire progresser ses marges et améliorer sa flexibilité financière malgré un environnement incertain', analyse le directeur général Maxime Séché qui affiche sa confiance malgré les incertitudes liées au contexte géopolitique et macro-économique mondial. S'agissant des perspectives, le Groupe confirme son objectif de chiffre d'affaires contributif de l'ordre de 1,18 milliard d'euros en 2025 et 1,24 milliard d'euros en 2026, à périmètre et change constants. En revanche, la guidance de rentabilité est ajustée à la baisse, avec un EBE attendu entre 250 et 260 millions d'euros en 2025 (vs. 265-275 MEUR précédemment), et entre 275 et 285 millions d'euros en 2026 (vs. 290-300 MEUR). L'objectif de levier financier inférieur à 3x est maintenu pour les deux exercices.

Valeurs associées

SECHE ENVIRONNEMENT
92,1000 EUR Euronext Paris +0,33%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jordan Bardella à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 2 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le RN ne veut pas censurer immédiatement Lecornu, mais attend une "rupture", dit Bardella
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:30 

    Le Rassemblement national ne veut pas censurer immédiatement le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, mais attend une "rupture" avec la politique menée jusqu'ici, a expliqué son président Jordan Bardella mercredi à Strasbourg. Le parti d'extrême droite ne ... Lire la suite

  • Olivier Faure (g) et Boris Vallaud, à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 4 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Au centre du jeu, le Parti socialiste met la pression sur le nouveau Premier ministre
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:27 

    Au coeur du jeu politique, le Parti socialiste met la pression sur Sébastien Lecornu, proche d'Emmanuel Macron, et pose de strictes conditions pour ne pas le censurer, alors que La France insoumise l'accuse déjà de jouer les supplétifs de la macronie. Le patron ... Lire la suite

  • Le logo de la maison de mode Valentino
    Valentino ne changera pas de mains avant au moins 2028, dit Kering
    information fournie par Reuters 10.09.2025 18:22 

    Kering et la société d'investissement Mayhoola ont annoncé mercredi que la répartition actuelle du capital social de Valentino resterait inchangée jusqu’en 2028 au plus tôt. Selon un communiqué, les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris termine en petite hausse
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:21 

    La Bourse de Paris a fini en légère hausse mercredi, digérant sereinement le recul surprise de l'indice des prix à la production en août aux Etats-Unis, tout en gardant un œil sur la situation politique française. Le CAC 40 a pris 0,15%, à 7.761,32 points, en hausse ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank