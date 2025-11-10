 Aller au contenu principal
Le bénéfice net de la société brésilienne MBRF chute de 62 % au troisième trimestre
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 22:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise brésilienne de transformation alimentaire MBRF MBRF3.SA a annoncé lundi un bénéfice net de 94 millions de reais (17,4 millions de dollars) pour le troisième trimestre, en baisse de 62% par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) s'est élevé à 3,5 milliards de reais, soit une baisse de 8,6 % par rapport à l'année précédente, mais supérieur aux 3,2 milliards de reais attendus par les analystes lors d'un sondage LSEG.

(1 $ = 5,4039 reais)

