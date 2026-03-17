Le bénéfice net de la banque polonaise Bank Handlowy diminue en 2025 en raison des baisses de taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Remaniement pour supprimer un mot superflu à la fin de l'article.)

La banque polonaise Bank Handlowy BHW.WA a annoncé une baisse de 5% de son bénéfice net en 2025 à 1,67 milliards de zlotys (449,4 millions de dollars) mardi, la baisse des taux d'intérêt ayant pesé sur ses revenus d'intérêts nets. La branche polonaise de Citigroup C.N poursuit un changement stratégique vers la banque institutionnelle après que la banque a vendu sa branche de détail à VeloBank en mai 2025.

* Le résultat de l'année a également été affecté par une perte exceptionnelle d'environ 380 millions de zlotys liée à la vente de l'unité de crédit à la consommation, comptabilisée au deuxième trimestre

* La vente sera achevée "au milieu de l'année" - Elzbieta Czetwertynska, directrice générale

* Le revenu annuel net des frais et commissions s'est élevé à 430,9 millions de zlotys, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2024

* Les revenus nets d'intérêts ont baissé de 5 % pour atteindre 2,10 milliards de zlotys

* La banque centrale polonaise a réduit ses taux à six reprises l'année dernière, d'un total de 200 points de base, pour les ramener à 4,00 %, et a depuis abaissé le taux principal à 3,75 %

* Au début du mois de mars, l'autorité polonaise de régulation financière a déclaré que Bank Handlowy remplissait les critères permettant de verser un dividende représentant jusqu'à 75 % de son bénéfice de 2025

(1 $ = 3,7158 zlotys)