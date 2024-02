Le bénéfice net d'Euronext grimpe en 2023, de moins en moins dépendant des marchés

( AFP / ERIC PIERMONT )

La diversification de ses activités a permis à l'opérateur boursier paneuropéen Euronext de ne pas souffrir d'une baisse des volumes échangés sur les marchés en 2023 et d'enregistrer un bond de 17% de son bénéfice net, selon un communiqué publié jeudi.

Celui-ci a atteint un nouveau "record" à 513,6 millions d'euros, gonflé par ailleurs par la vente de participations dans deux sociétés pour un montant de 53 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du groupe a lui progressé de 3,9%, par rapport à 2022, à 1,47 milliard d'euros, et ce malgré une baisse de 4,7% des revenus liés au trading, compensée par des activités non liées aux volumes échangés sur les marchés.

En 2023, les Bourses ont connu une volatilité moindre par rapport à l'année précédente, ce qui s'est traduit par une chute de 12% des revenus d'Euronext liés aux sept Bourses qu'il gère: Paris, Amsterdam, Milan, Bruxelles, Lisbonne, Dublin et Oslo.

Quant aux activités non liées aux volumes échangés sur les marchés, elles représentent désormais 60% du chiffre d'affaires. Les revenus issus des services d'analyse de données et des produits technologiques ont progressé respectivement de 6% et 9,8% sur un an.

Cependant le chiffre d'affaires de la division post-marché a connu une croissance faible, en raison d'une stagnation des revenus des activités de compensation, qui assure le bon déroulement d'une transaction, secteur stratégique dans lequel Euronext s'est renforcé depuis 2021.

Ces résultats sont globalement supérieurs aux estimations des analystes sondés par Bloomberg et Factset.

Stéphane Boujnah, directeur général et président du directoire d'Euronext, s'est félicité "d'une bonne tenue des résultats du fait de la diversification" du groupe, "de bonnes marges" et "d'une capacité à maîtriser les coûts assez impressionnantes".

"L'intégration de Borsa Italiana", l'opérateur de la Bourse de Milan racheté en 2021, "se passe très bien" et a permis de "réaliser 74 millions de synergies fin 2023", a-t-il ajouté auprès de l'AFP.

L'opérateur boursier prévoit d'atteindre 115 millions d'euros de synergies cumulées d'ici à fin 2024.

En 2023, le montant total des dépenses (hors dépréciations et amortissements) d'Euronext a atteint 610 millions d'euros, contre 630 millions prévus. Pour cette année le groupe évalue ses coûts à 625 millions d'euros.

Au quatrième trimestre de l'année dernière, Euronext a réalisé 374 millions d'euros de chiffre d'affaires (+7,8%) et 131 millions d'euros de bénéfice net (+31,5%), des résultats supérieurs aux estimations des analystes.