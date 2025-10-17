Le bénéfice du troisième trimestre de Regions Financial augmente grâce à la reprise des transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Regions Financial RF.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre vendredi, bénéficiant de marchés financiers plus solides et de revenus d'intérêts plus élevés, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 1 % dans les échanges de pré-marché.

Les transactions ont rebondi au troisième trimestre, marquant une année que les analystes considèrent comme un tournant pour les fusions et acquisitions mondiales, alors que les conseils d'administration ont avancé des achats en attente et signé des transactions de grande envergure.

Les méga transactions ont atteint environ 1,26 trillion de dollars au cours du trimestre, soit un bond de 40 % par rapport à l'année précédente.

Le revenu des marchés financiers de Regions Financial s'est élevé à 104 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 92 millions de dollars il y a un an.

Le gain est à l'image de ses rivaux plus importants tels que JPMorgan Chase JPM.N , Wells Fargo WFC.N et Bank of America

BAC.N , qui bénéficient d'un rebond des transactions.

Le revenu net d'intérêt de la banque basée à Birmingham, Alabama, la différence entre ce que les banques paient aux clients sur les dépôts et ce qu'elles gagnent en intérêts sur les prêts, a augmenté de 3,2 % pour atteindre 1,26 milliard de dollars.

La société s'attend à ce que le revenu net d'intérêts pour l'ensemble de l'année augmente d'environ 3 % à 4 % par rapport à l'année précédente, abaissant ainsi la limite supérieure de ses prévisions antérieures.

Le bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires a augmenté pour atteindre 548 millions de dollars, soit 61 cents par action, au cours du trimestre, contre 446 millions de dollars, soit 49 cents par action, il y a un an.