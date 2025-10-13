Le bénéfice du troisième trimestre de LG Energy Solution devrait augmenter de 34 % grâce à l'essor des ventes de VE aux États-Unis

Les consommateurs américains se sont précipités pour acheter des VE avant que le crédit d'impôt de 7 500 dollars n'expire le 30 septembre

Le bénéfice d'exploitation de LGES pour le troisième trimestre est supérieur aux attentes du marché, selon les chiffres préliminaires

L'entreprise a mis en garde contre un ralentissement de la demande de VE en raison de la fin du crédit d'impôt et des tarifs douaniers américains

Le fabricant de batteries LG Energy Solution (LGES) 373220.KS a déclaré lundi que son bénéfice d'exploitation du troisième trimestre a probablement augmenté de 34 %, car les consommateurs américains se sont précipités pour acheter des véhicules électriques afin de profiter des incitations gouvernementales qui ont expiré le 30 septembre.

La société sud-coréenne, qui fournit des batteries de véhicules électriques à General Motors GM.N et Tesla TSLA.O , a estimé son bénéfice d'exploitation à 601 milliards de wons (420 millions de dollars) au cours de la période de juillet à septembre, en hausse par rapport aux 448 milliards de wons de bénéfice de l'année précédente.

Le chiffre préliminaire a battu les prévisions de 528 milliards de wons compilées par LSEG SmartEstimate, qui a été pondéré en fonction des analystes qui sont plus régulièrement précis.

Son bénéfice a pu être stimulé par l'augmentation des ventes de VE aux États-Unis avant la fin d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars en septembre, ont déclaré les analystes.

LGES a averti en juillet d'un nouveau ralentissement de la demande de VE d'ici le début de l'année prochaine en raison de l'élimination des crédits d'impôt ainsi que des droits de douane américains imposés par l'administration du président Donald Trump.

Les actions de LGES étaient en hausse de 1,5 % dans un marché plus large .KS11 qui était en baisse de 1,4 %.

La société aurait réalisé un bénéfice d'exploitation de 236 milliards de wons en excluant les incitations à la fabrication de batteries aux États-Unis qu'elle a reçues en vertu de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, a déclaré la société dans un dépôt réglementaire.

LGES publiera ses résultats détaillés le 30 octobre.

STOCKAGE D'ÉNERGIE, RAID EN GÉORGIE

LGES a essayé d'augmenter la production de batteries pour les systèmes de stockage d'énergie (ESS) afin de compenser la faiblesse de la demande de VE et d'améliorer les bénéfices au cours du second semestre de cette année.

L'entreprise a signé un contrat de 4,3 milliards de dollars pour fournir à Tesla des batteries de systèmes de stockage d'énergie, alors que le constructeur automobile américain cherche à réduire sa dépendance à l'égard des importations chinoises en raison des droits de douane.

En septembre, LGES a essuyé un revers avec son usine de batteries commune avec Hyundai Motor 005380.KS aux États-Unis. La construction a été suspendue à la suite d'un raid de l'immigration sur le site de Géorgie au début du mois de septembre, qui a conduit à l'arrestation de centaines de travailleurs sud-coréens.

Le directeur général de Hyundai Motor, Jose Munoz, a déclaré le mois dernier que l'usine était confrontée à un retard de démarrage de deux à trois mois après la descente de police.

LGES a déclaré au début du mois qu'elle reprendrait progressivement les voyages d'affaires aux États-Unis pour ses employés et ses sous-traitants, un jour après que l'administration Trump a accepté d'autoriser les Sud-Coréens à travailler sur des équipements sur des sites américains dans le cadre des visas temporaires existants.

(1 $ = 1 429,9300 wons)