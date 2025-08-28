Le bénéfice du troisième trimestre de la banque canadienne TD augmente grâce à la diminution des provisions pour pertes sur prêts

TD Bank TD.TO a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre jeudi, la banque canadienne ayant constitué des réserves de trésorerie moins importantes pour couvrir les défaillances potentielles des clients sur les prêts.

Sur une base ajustée, la deuxième banque canadienne a déclaré un bénéfice de 3,87 milliards de dollars canadiens (2,80 milliards de dollars canadiens), ou 2,20 dollars canadiens par action, pour le trimestre terminé le 31 juillet, comparativement à 3,65 milliards de dollars canadiens, ou 2,05 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)