Le bénéfice du troisième trimestre de l'assureur Progressive augmente grâce à la hausse de la demande d'assurance automobile

Progressive Corp PGR.N a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mercredi, aidé par une forte demande pour ses polices d'assurance automobile.

La demande d'assurance s'est maintenue au cours du trimestre, les entreprises et les particuliers continuant à donner la priorité à la couverture pour se protéger contre les risques tels que les accidents, les dommages matériels et les catastrophes naturelles.

Progressive offre de l'assurance pour les automobiles et les camions personnels et commerciaux, les motocyclettes, les bateaux, les véhicules récréatifs et les maisons.

Ses primes nettes émises ont bondi de 10 % pour atteindre 21,38 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est terminé le 30 septembre.

Le ratio combiné de l'assureur était de 89,5 %, contre 89 % il y a un an. Un ratio inférieur à 100 % signifie que l'assureur a gagné plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

Les actions de la société basée à Mayfield Village, dans l'Ohio, ont chuté de 4,8 % avant la mise sur le marché.

Progressive comptait 36,9 millions de polices d'assurance personnelle en vigueur, soit 13 % de plus que l'année précédente. Les polices d'assurance automobile des agences et les polices d'assurance automobile directe ont augmenté de 13 % et de 17 %, respectivement.

Les polices d'assurance des entreprises ont augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice net de la compagnie a atteint 2,62 milliards de dollars, soit 4,45 dollars par action, au cours du trimestre, contre 2,33 milliards de dollars, soit 3,97 dollars par action, un an plus tôt.