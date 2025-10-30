Le bénéfice du troisième trimestre d'ICE, société mère du NYSE, augmente grâce à une forte activité commerciale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intercontinental Exchange ICE.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre jeudi, grâce à une forte activité commerciale.

La société mère du New York Stock Exchange a déclaré un bénéfice ajusté de 980 millions de dollars, soit 1,71 $ par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 894 millions de dollars, soit 1,55 $ par action, un an plus tôt.