Le bénéfice du troisième trimestre d'Erie Indemnity augmente grâce à la hausse des revenus d'investissement et des commissions
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 21:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur dommages Erie Indemnity

ERIE.O a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à de solides gains dans les revenus d'investissement et les frais de gestion.

La résistance des dépenses de consommation a contribué à soutenir la demande d'assurance, les entreprises et les ménages continuant à donner la priorité à la protection contre les risques financiers, les accidents, les dommages matériels et les catastrophes naturelles.

Les revenus des frais de gestion de la compagnie provenant des services d'émission et de renouvellement des polices ont augmenté de 7,3 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 825,3 millions de dollars.

Le revenu net des investissements a également augmenté de 21,4 % pour atteindre 21 millions de dollars au cours du trimestre.

Les portefeuilles des assureurs sont généralement pondérés en obligations, qui génèrent de meilleurs rendements dans un contexte de taux d'intérêt élevés.

Le bénéfice net s'est élevé à 182,86 millions de dollars, soit 3,50 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 159,83 millions de dollars, soit 3,06 dollars par action, un an plus tôt.

L'action a chuté de 24,9 % depuis le début de l'année, contre un gain de 17,2 % pour l'indice de référence S&P 500

.SPX .

Valeurs associées

ERIE INDEMNITY-A
309,6400 USD NASDAQ +2,57%
S&P 500 INDEX
6 822,34 Pts CBOE -0,99%
