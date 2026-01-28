 Aller au contenu principal
Le bénéfice du quatrième trimestre de NVR chute en raison des incitations à l'achat de logements et de l'augmentation des coûts qui pèsent sur les marges
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NVR NVR.N a annoncé une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre mercredi, la hausse des coûts et des incitations pour les acheteurs confrontés à des taux d'intérêt élevés ayant pesé sur les marges du constructeur de maisons. L'inflation persistante et les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les matières premières essentielles à la construction ont augmenté les coûts des intrants pour les constructeurs américains, tandis que le faible sentiment des consommateurs les a incités à construire des maisons plus petites et plus abordables et à offrir des incitations, y compris des rachats de taux d'intérêt hypothécaires.

L'augmentation des coûts des terrains, la pression sur les prix et les dépréciations des dépôts de terrains contractuels ont réduit la marge bénéficiaire brute au cours du trimestre, a déclaré NVR.

La société a déclaré un bénéfice de 121,54 dollars par action au quatrième trimestre, contre 139,93 dollars par action il y a un an. Son chiffre d'affaires trimestriel consolidé s'est élevé à 2,71 milliards de dollars, contre 2,85 milliards de dollars l'année précédente.

Parallèlement, les nouvelles commandes ont chuté de 10 % pour atteindre 20 410 unités en 2025, contre 22 560 unités l'année précédente.

Valeurs associées

NVR
7 613,300 USD NYSE +1,41%
