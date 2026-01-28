Le bénéfice du quatrième trimestre de MSCI augmente en raison de la forte demande de produits indiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur d'indices MSCI MSCI.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mercredi, les dépenses des clients ayant stimulé la demande pour ses produits indiciels et ses services d'analyse.

Dans un contexte de volatilité constante due aux tarifs douaniers américains, à la géopolitique et aux inquiétudes macroéconomiques, les investisseurs ont recherché des produits indiciels et des services d'analyse des risques pour réorganiser leurs portefeuilles.

Les indices boursiers de MSCI servent de référence pour des billions de dollars d'actifs détenus par des fonds d'investissement, des régimes de retraite et des gestionnaires d'actifs afin de mesurer la performance et de guider les décisions d'investissement.

Ses résultats donnent un aperçu de la demande de données de marché et d'investissements indiciels, une stratégie diversifiée et peu coûteuse qui est devenue très populaire dans toutes les catégories d'investisseurs.

Le fournisseur de données a enregistré un bénéfice ajusté de 4,66 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 4,18 dollars par action un an plus tôt.

"Au quatrième trimestre, MSCI a enregistré de solides résultats, tout en atteignant un certain nombre d'étapes clés, notamment notre 11e année consécutive de croissance à deux chiffres du bénéfice par action ajusté", a déclaré Henry Fernandez, président-directeur général de MSCI, dans un communiqué.

Les commissions basées sur les actifs dans son segment indiciel ont augmenté de 20,7 % au cours du trimestre de décembre pour atteindre 211,7 millions de dollars par rapport à l'année précédente, grâce à l'augmentation des actifs moyens sous gestion liés aux indices de MSCI.

Cela a entraîné une augmentation de 10,6 % des recettes d'exploitation totales de la société, qui ont atteint 822,5 millions de dollars.

Les dépenses d'exploitation ont également augmenté, d'environ 6,1 %, car la société a dépensé davantage pour la rémunération des employés et les technologies de l'information.