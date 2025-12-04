 Aller au contenu principal
Le bénéfice du quatrième trimestre de la Banque de Montréal augmente grâce à la vigueur des marchés de capitaux
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 12:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque de Montréal BMO.TO a fait état d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre jeudi, son unité de marchés de capitaux ayant bénéficié d'un rebond des transactions et d'une reprise des marchés boursiers.

Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 2,51 milliards de dollars canadiens (1,80 milliard de dollars américains) ou 3,28 dollars canadiens par action, pour le trimestre terminé le 31 octobre, comparativement à 1,54 milliard de dollars canadiens, ou 1,90 dollar canadien par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3966 dollars canadiens)

