 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 116,14
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le bénéfice du quatrième trimestre de la Banque de Montréal augmente grâce à la vigueur des marchés de capitaux
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La Banque de Montréal BMO.TO a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, son unité de marchés de capitaux ayant bénéficié d'un rebond des transactions et d'une reprise des marchés boursiers.

La vigueur des exportations de pétrole brut et l'augmentation des dépenses publiques ont permis à l'économie canadienne d'éviter les pires effets de la politique tarifaire du président américain Donald Trump, qui continue de faire pression sur des secteurs clés comme l'acier et l'aluminium.

Alors que l'incertitude économique liée aux tarifs douaniers américains continue de peser sur la croissance des prêts dans les segments des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, les plus grandes banques canadiennes ont misé sur les activités tarifées pour stimuler l'expansion.

Le bénéfice de son unité des marchés financiers a plus que doublé pour atteindre 521 millions de dollars canadiens (372,97 millions de dollars), contre 251 millions de dollars canadiens l'année précédente, grâce à l'augmentation des revenus de ses activités sur les marchés mondiaux, ainsi que des services bancaires d'investissement et des services bancaires aux entreprises.

La provision pour créances douteuses s'est élevée à 755 millions de dollars canadiens au cours du trimestre considéré, contre 1,52 milliard de dollars canadiens l'an dernier, ce qui témoigne d'une plus grande confiance dans la qualité du crédit.

Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 2,51 milliards de dollars canadiens, soit 3,28 dollars canadiens par action, pour le trimestre terminé le 31 octobre, contre 1,54 milliard de dollars canadiens, soit 1,90 dollar canadien par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3966 dollar canadien)

Valeurs associées

BK OF MONTREAL
177,020 CAD TSX +0,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank