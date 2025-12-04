Le bénéfice du quatrième trimestre de la Banque de Montréal augmente grâce à la vigueur des marchés de capitaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La Banque de Montréal BMO.TO a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, son unité de marchés de capitaux ayant bénéficié d'un rebond des transactions et d'une reprise des marchés boursiers.

La vigueur des exportations de pétrole brut et l'augmentation des dépenses publiques ont permis à l'économie canadienne d'éviter les pires effets de la politique tarifaire du président américain Donald Trump, qui continue de faire pression sur des secteurs clés comme l'acier et l'aluminium.

Alors que l'incertitude économique liée aux tarifs douaniers américains continue de peser sur la croissance des prêts dans les segments des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, les plus grandes banques canadiennes ont misé sur les activités tarifées pour stimuler l'expansion.

Le bénéfice de son unité des marchés financiers a plus que doublé pour atteindre 521 millions de dollars canadiens (372,97 millions de dollars), contre 251 millions de dollars canadiens l'année précédente, grâce à l'augmentation des revenus de ses activités sur les marchés mondiaux, ainsi que des services bancaires d'investissement et des services bancaires aux entreprises.

La provision pour créances douteuses s'est élevée à 755 millions de dollars canadiens au cours du trimestre considéré, contre 1,52 milliard de dollars canadiens l'an dernier, ce qui témoigne d'une plus grande confiance dans la qualité du crédit.

Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 2,51 milliards de dollars canadiens, soit 3,28 dollars canadiens par action, pour le trimestre terminé le 31 octobre, contre 1,54 milliard de dollars canadiens, soit 1,90 dollar canadien par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3966 dollar canadien)