Le bénéfice du quatrième trimestre de J.B. Hunt augmente grâce à des réductions de coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de transport J.B. Hunt Transport Services JBHT.O a annoncé jeudi un bénéfice en hausse pour le quatrième trimestre, grâce à une forte demande d'expédition en haute saison et à des efforts de réduction des coûts dans l'ensemble de l'entreprise.

La période des fêtes de fin d'année, qui s'étend de fin novembre à début janvier, est cruciale pour les expéditeurs de fret, car les volumes augmentent et les transporteurs ajoutent souvent des suppléments saisonniers.

La société s'est efforcée de réduire ses coûts afin d'améliorer son efficacité, car le marché du transport routier reste dans une phase de ralentissement qui dure depuis plus de trois ans, marquée par une capacité excédentaire et seulement une augmentation saisonnière des volumes, ce qui a maintenu les tarifs à un niveau bas.

Cependant, les attentes d'un retournement du marché du camionnage américain en 2026 gagnent du terrain, en partie grâce aux réglementations fédérales visant à restreindre de manière drastique les permis de conduire commerciaux pour les citoyens non-américains, resserrant ainsi la capacité de chargement des camions. Mais les experts préviennent que les volumes de fret doivent augmenter pour que la reprise soit significative.

Les volumes intermodaux de J.B. Hunt, qui impliquent l'expédition de marchandises par deux modes de transport ou plus, ont chuté de 2 % d'une année sur l'autre au cours du trimestre concerné.

La société basée dans l'Arkansas a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 3,10 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre environ 3,15 milliards de dollars il y a un an.

Le chiffre d'affaires trimestriel de ses services de dernier kilomètre a chuté de 10 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 206 millions de dollars.

Les actions de la société ont baissé d'environ 4 % après la clôture du marché.

J.B. Hunt a déclaré un bénéfice de 181,1 millions de dollars au quatrième trimestre, soit 1,90 $ par action, contre 155,4 millions de dollars, soit 1,53 $ par action, un an plus tôt.