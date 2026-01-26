Le bénéfice du quatrième trimestre de Brown & Brown augmente grâce à la croissance des honoraires et des commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brown & Brown BRO.N a annoncé lundi une hausse de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, le courtier en assurance ayant bénéficié d'une augmentation des revenus provenant des commissions et des frais en raison d'une forte demande.

Les fournisseurs d'assurance constatent une augmentation de la demande, les consommateurs et les entreprises augmentant leur couverture face à l'accroissement des risques climatiques et cybernétiques.

Selon une étude de l'Institut Swiss Re, les pertes assurées mondiales dues aux catastrophes naturelles dépasseront les 100 milliards de dollars en 2025 pour la sixième année consécutive.

Brown & Brown, qui se spécialise dans la gestion des risques, a enregistré une hausse de 36 % de ses commissions et honoraires, qui ont atteint 1,58 milliard de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre.

Le revenu total a augmenté à 1,61 milliard de dollars au cours du trimestre déclaré, contre 1,18 milliard de dollars l'année précédente.

La semaine dernière, Travelers TRV.N , compagnie d'assurance de référence, a battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre sur grâce à une meilleure souscription. L'assureur commercial W. R. Berkley WRB.N a également affiché des bénéfices plus élevés lundi, grâce à des résultats techniques stables.

Les assureurs utilisent les capitaux provenant des primes perçues et les investissent dans des actifs générateurs de rendement, généralement à faible risque tels que les obligations d'État, jusqu'à ce que les sinistres doivent être payés.

Les revenus d'investissement et autres revenus de la société ont augmenté pour atteindre 27 millions de dollars au cours du trimestre, contre 23 millions de dollars l'année précédente.

Brown & Brown sert d'intermédiaire entre les assureurs et les clients et travaille avec de multiples fournisseurs pour offrir une large gamme de polices.

Elle a déclaré un bénéfice ajusté par action de 93 cents pour le trimestre, contre 86 cents par action l'année précédente.