Le bénéfice du premier trimestre de NVR chute en raison des tarifs douaniers et des taux d'intérêt qui pèsent sur les constructeurs d'habitations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du bénéfice par action au paragraphe 8 de 94,83 à 67,76 dollars)

NVR NVR.N a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre, la hausse des coûts, aggravée par l'incertitude économique, ayant maintenu les acheteurs potentiels sur la touche.

Les actions du constructeur de maisons basé à Reston, en Virginie, ont chuté de 6% au cours de la matinée.

Les constructeurs de maisons américains ont vu leurs marges et leurs volumes de ventes réduits dans un contexte de taux d'intérêt élevés et de hausse des coûts des matières premières due à une inflation persistante et aux tarifs douaniers du président Donald Trump.

Le nombre total de règlements, ou de ventes de maisons achevées, au premier trimestre 2026 a diminué de 22% en glissement annuel pour atteindre 4 015 unités, car la société a entamé la période avec un plus petit carnet de commandes de maisons en attente d'achèvement.

La marge bénéficiaire brute de la société dans le secteur de la construction de logements est tombée à 19,6 %, contre 21,9 % il y a un an, en raison de la pression exercée sur les prix et de la hausse des coûts des terrains.

Le prix de vente moyen des nouvelles commandes au cours du trimestre clos le 31 mars a baissé de 2 % pour atteindre 440 100 $.

Les revenus consolidés du premier trimestre ont chuté de 22 % pour atteindre 1,88 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 1,84 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG. Les revenus de la construction de logements ont également chuté de 22 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice trimestriel a diminué de 29 % pour atteindre 67,76 dollars par action.