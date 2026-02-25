 Aller au contenu principal
Le bénéfice du premier trimestre de la Banque nationale du Canada augmente grâce aux excellents résultats de la gestion de patrimoine
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Nationale du Canada NA.TO a fait état d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre mercredi, aidée par une solide performance dans les secteurs de la banque d'investissement et de la gestion de patrimoine.

La banque canadienne a affiché un bénéfice ajusté de 1,32 milliard de dollars canadiens (963,50 millions de dollars), ou 3,25 dollars canadiens par action, pour le trimestre terminé le 31 janvier, comparativement à un bénéfice de 1,05 milliard de dollars canadiens, ou 2,93 dollars canadiens par action, il y a un an.

(1 $ = 1,3700 dollar canadien)

