Le bénéfice du deuxième trimestre de Sun Life augmente grâce à la croissance en Asie et à l'unité de gestion de patrimoine
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Financière Sun Life SLF.TO du Canada a annoncé jeudi un bond de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à la forte croissance de son unité asiatique et à la bonne performance de sa division de gestion de patrimoine.

Le deuxième assureur-vie du pays a affiché un bénéfice net de 716 millions de dollars canadiens (520,88 millions de dollars canadiens), ou 1,26 dollar canadien par action, pour le trimestre terminé le 30 juin, comparativement à 646 millions de dollars canadiens, ou 1,11 dollar canadien par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3746 dollar canadien)

Valeurs associées

SUN LIFE FINANCI
84,570 CAD TSX -0,40%
