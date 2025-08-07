Le bénéfice du deuxième trimestre de Sun Life augmente grâce à la bonne performance de l'unité Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails tout au long de l'article)

La Financière Sun Life SLF.TO a annoncé jeudi un bond de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à la forte croissance de son unité asiatique, où les assureurs prennent de l'expansion pour tirer parti d'une classe moyenne croissante et sous-assurée et pour compenser la faiblesse du marché américain.

"Les résultats de Sun Life pour le deuxième trimestre sont attribuables à un bénéfice net sous-jacent record en Asie, à une forte croissance des affaires d'assurance et à une augmentation des revenus tirés de la gestion de patrimoine et des placements", a déclaré Kevin Strain, chef de la direction de Sun Life, dans un communiqué.

Le bénéfice net sous-jacent des activités de la compagnie en Asie a contribué à porter le bénéfice global à 716 millions de dollars canadiens (520,88 millions de dollars canadiens), ou 1,26 dollar canadien par action, pour le trimestre terminé le 30 juin, comparativement à 646 millions de dollars canadiens, ou 1,11 dollar canadien par action, un an plus tôt.

Toutefois, le bénéfice sous-jacent de l'activité d'assurance individuelle a diminué de 10 % pour atteindre 299 millions de dollars canadiens.

Le bénéfice sous-jacent de l'activité santé et prévoyance collective a augmenté de 7 % pour atteindre 326 millions de dollars canadiens, tandis que le bénéfice de l'activité prévoyance individuelle a chuté de 10 % pour s'établir à 299 millions de dollars canadiens. Les revenus de la gestion de patrimoine et d'actifs sont restés stables à 455 millions de dollars canadiens.

La compagnie, dont le siège social est à Toronto, a déclaré un bénéfice par action sous-jacent de 1,79 $ CA, comparativement à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,78 $ CA par action, selon les données du LSEG.

Le bénéfice sous-jacent des activités d'assurance collective de la Financière Sun Life , qui fournissent des contrats d'assurance aux participants des régimes d'employeurs et d'État, a augmenté de 7 % pour s'établir à 326 millions de dollars canadiens.

Sun Life a également annoncé que David Healy deviendra président de Sun Life U.S. à compter du 1er septembre 2025, succédant ainsi à Dan Fishbein, qui prévoit prendre sa retraite en mars 2026.

Les actions de Sun Life ont diminué d'environ 1 % cette année, tandis que sa rivale, la Financière Manuvie MFC.TO , qui a également fait état d'une forte croissance en Asie cette semaine, est en baisse de 6,4 %.

(1 $ = 1,3746 dollar canadien)