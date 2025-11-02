Le bénéfice de Westpac diminue en raison des coûts, mais dépasse les estimations grâce à l'amélioration de la qualité du crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les résultats à partir du paragraphe 2, l'accord sur le portefeuille hypothécaire RAMS au paragraphe 7)

La banque australienne Westpac

WBC.AX a annoncé une baisse de 2% de son bénéfice annuel lundi, mais a dépassé les estimations des analystes, car une qualité de crédit supérieure aux attentes et des revenus hors intérêts plus importants ont compensé la hausse des coûts et les pressions sur les marges dues à une concurrence intense.

Les dépenses d'exploitation annuelles ont augmenté de 9% pour atteindre 11,9 milliards de dollars australiens (soit 7,73 milliards de dollars américains), en raison de 273 millions de dollars australiens de charges de restructuration uniques, de coûts de technologie et de transformation plus élevés et d'une augmentation des salaires, la banque ayant investi dans l'embauche de plus de banquiers.

La marge d'intérêt nette de la banque - l'écart entre les intérêts gagnés sur les prêts et payés aux déposants - a diminué de 1 point de base pour atteindre 1,94 %, dans un contexte de concurrence persistante sur les prêts et les dépôts.

Les charges de dépréciation du crédit se sont toutefois améliorées, passant de 7 points de base l'année précédente à 5 points de base des prêts moyens, car les pressions exercées par le coût de la vie sur les ménages se sont atténuées et les niveaux de stress des entreprises sont restés faibles.

La troisième banque du pays en termes de valeur de marché a déclaré un bénéfice net après impôt de 6,99 milliards de dollars australiens pour l'exercice clos le 30 septembre, contre 7,11 milliards de dollars australiens un an plus tôt et une estimation consensuelle de Visible Alpha de 6,83 milliards de dollars australiens.

Elle a déclaré un dividende final de 77 cents australiens par action, en légère hausse par rapport aux 76 cents de l'année précédente.

Séparément, Westpac a annoncé avoir conclu un accord pour vendre son portefeuille de prêts hypothécaires RAMS de 21,4 milliards de dollars australiens à un consortium comprenant Pepper Money PPM.AX , KKR KKR.N et PIMCO.

(1 $ = 1,5389 dollar australien)