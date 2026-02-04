Le bénéfice de T. Rowe Price, soutenu par Goldman, augmente grâce à la reprise des marchés boursiers

Le gestionnaire d'actifs T. Rowe Price Group TROW.O a annoncé mercredi un bénéfice en hausse pour le quatrième trimestre, la valeur des actifs des clients ayant augmenté grâce à la reprise des marchés boursiers.

Les marchés boursiers américains ont été propulsés en 2025 par l'optimisme lié à l'intelligence artificielle et par les espoirs de réduction des taux de la Réserve fédérale américaine.

Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous enregistré des gains à deux chiffres en 2025, leur troisième année consécutive dans le vert, une tendance observée pour la dernière fois en 2019-2021.

Les actifs gérés par T. Rowe ont augmenté de 8,4 milliards de dollars pour atteindre 1,8 billion de dollars au cours du trimestre déclaré par rapport à l'année précédente. Les frais de conseil en investissement, qui représentent généralement un pourcentage des actifs sous gestion, ont augmenté de 4,2% pour atteindre 1,74 milliard de dollars.

Les actifs sous gestion dépendent principalement de deux facteurs: la performance des investissements et les flux d'argent entrant et sortant des fonds.

Le bénéfice attribuable aux actionnaires de T. Rowe s'est élevé à 434,2 millions de dollars, soit 1,99 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 428,3 millions de dollars, soit 1,92 dollar par action, un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 6 % pour atteindre 1,93 milliard de dollars au cours du trimestre considéré.

L'année dernière, T. Rowe a conclu un accord avec Goldman Sachs GS.N en vertu duquel le géant de Wall Street investira jusqu'à 1 milliard de dollars dans la société dans le cadre d'un partenariat visant à offrir des investissements alternatifs pour les comptes de retraite.

Les sorties nettes de fonds des clients de T. Rowe se sont élevées à 25,5 milliards de dollars au cours du trimestre. Les stratégies actives d'achat et de vente de la société ont perdu de leur éclat ces dernières années en raison de la popularité croissante des fonds passifs à faible coût, qui suivent un actif ou un indice sous-jacent.

L'action T. Rowe a reculé de 9,5 % en 2025, affichant une performance inférieure à celle de l'indice de référence S&P 500.