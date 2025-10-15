 Aller au contenu principal
Le bénéfice de Synchrony Financial augmente au troisième trimestre grâce à la bonne tenue des dépenses en ligne
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 12:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de crédit à la consommation Synchrony Financial

SYF.N a annoncé mercredi une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre, grâce à des revenus d'intérêts plus élevés, les clients ayant dépensé plus d'argent en ligne.

Les revenus nets d'intérêts de la société - la différence entre ce qu'un banque gagne sur les prêts et paie sur les dépôts - ont augmenté de 2,4 % pour atteindre 4,72 milliards de dollars.

Malgré la hausse des coûts d'emprunt et des tarifs douaniers, les consommateurs continuent d'effectuer leurs paiements et évitent une détérioration brutale de la santé de leur crédit.

Aux États-Unis, les taux d'intérêt des cartes de crédit sont nettement plus élevés que ceux des prêts hypothécaires ou automobiles, ce qui aide les émetteurs de cartes à maintenir un revenu d'intérêt élevé dans l'ensemble du secteur.

La provisions pour créances douteuses de Synchrony a chuté de 28,2 %, soit 451 millions de dollars, au troisième trimestre, grâce à la baisse des charges nettes et à la libération d'une réserve de 152 millions de dollars, contre une constitution de 44 millions de dollars l'année précédente.

Les provisions sont des fonds mis de côté par les prêteurs pour couvrir les pertes potentielles sur les prêts, servant de tampon essentiel contre les défauts de paiement et d'indicateur de la façon dont ils envisagent le risque de crédit futur.

Le volume d'achat du banque - le montant total des transactions après déduction des remises et des rendements -a augmenté de 2 % au cours du trimestre, les clients ayant dépensé plus librement.

Sa marge d'intérêt nette, qui mesure la rentabilité des opérations de prêt, a augmenté de 58 points de base pour atteindre 15,6 % au cours du trimestre.

Le bénéfice net de Synchrony a atteint 1,08 milliard de dollars, soit 2,86 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 789 millions de dollars, soit 1,94 dollar par action, un an plus tôt.

Les actions de la société basée à Stamford, dans le Connecticut, ont augmenté de 1,57 % pour atteindre 73,98 dollars dans les transactions de pré-marché. Les actions sont en hausse d'environ 12,1 % cette année.

