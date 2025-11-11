Le bénéfice de SoftBank a plus que doublé pour atteindre 16,6 milliards de dollars grâce aux gains d'OpenAI

Les bénéfices de SoftBank augmentent grâce à l'investissement dans OpenAI

Les bénéfices trimestriels sont les plus élevés depuis juillet-septembre 2022

La forte performance fournira plus de fonds pour la stratégie d'IA

Le pari

" all-in "du directeur général de SoftBank Group

9984.T , Masayoshi Son, sur OpenAI semble porter ses fruits après que la valorisation du fabricant de ChatGPT a grimpé en flèche cette année, entraînant une hausse des bénéfices trimestriels pour l'investisseur japonais en technologie.

Ces résultats signifient que SoftBank dispose de plus d'argent à employer dans ses investissements liés à l'intelligence artificielle, alors même que l'on craint une "bulle de l'IA" dans laquelle les valorisations surestiment les bénéfices que les technologies peuvent générer.

SoftBank a annoncé mardi que le bénéfice net du deuxième trimestre avait plus que doublé pour atteindre 2,5 mille milliards de yens (16,6 milliards de dollars), grâce à des gains de valorisation de ses participations dans OpenAI.

Il a égalementintensifié ses activités de collecte de fonds, en vendant des participations, telles que le reste de ses actions dans Nvidia NVDA.O pour 5,83 milliards de dollars, ainsi qu'en émettant des obligations et en contractant des prêts-relais.

Les résultats du deuxième trimestre coïncident avec un mouvement haussier des valeurs technologiques qui a propulsé le cours de l'action de SoftBank à des niveaux record. SoftBank a annoncé une division de ses actions par quatre afin de les rendre plus accessibles après que leur valeur a presque quadruplé au cours des six derniers mois.

BOOM DE L'IA OU BULLE?

Alors que la vague d'investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle , telles que les centres de données, se poursuit à un rythme soutenu et que les pionniers du développement de l'IA, tels qu'OpenAI, prévoient une croissance rapide, SoftBank en a été l'un des principaux bénéficiaires.

Néanmoins, les investisseurs s'inquiètent de plus en plus d'une "bulle de l'IA ", où les sommes énormes engagées dans les investissements en capital par les entreprises de premier plan pourraient ne pas générer les profits élevés qui justifient les investissements.

Des sources ont déclaré à Reuters en octobre que les pertes s'accumulaient chez OpenAI , bien que son évaluation ait augmenté régulièrement et fortement tout au long de l'année.

"Il y a plusieurs opinions, mais la position de SoftBank est que le risque de ne pas investir est bien plus grand que le risque d'investir", a déclaré Yoshimitsu Goto, directeur financier, lors d'une conférence de presse à Tokyo.

En mars, SoftBank a accepté de diriger un cycle de financement pouvant aller jusqu'à 40 milliards de dollars dans OpenAI, pour une valorisation de 300 milliards de dollars. En octobre, une source a déclaré à Reuters que SoftBank faisait partie d'un consortium d'investisseurs acquérant pour 6,6 milliards de dollars d'actions auprès des employés d'OpenAI à une valeur plus élevée de 500 milliards de dollars.

L'investissement total de SoftBank dans OpenAI devrait atteindre 34,7 milliards de dollars d'ici la fin décembre de cette année.

L'unité Vision Fund de SoftBank a enregistré un gain d'investissement de 3,5 mille milliards de yens, principalement grâce à la participation du groupe dans OpenAI, qui a totalisé 2,16 mille milliards de yens pour le trimestre.

Les résultats annoncés mardi se comparent à un bénéfice de 1,18 mille milliards de yens pour la même période de l'année dernière, et constituent le meilleur résultat trimestriel de SoftBank depuis juillet-septembre 2022.

LA COLLECTE DE FONDS S'ACCÉLÈRE

Les investissements liés à l'IA sont les plus ambitieux de SoftBank depuis le lancement des véhicules Vision Fund en 2017 et 2019, etexigent des poches profondes.

Softbank a vendu ses 32,1 millions d'actions de Nvidia, y compris celles détenues par la filiale de gestion d'actifs,en octobre.

Depuis le début du mois d'avril, elle a émis des obligations en trois devises pour une valeur de 620 milliards de yens, 2,2 milliards de dollars et 1,7 milliard d'euros (1,98 milliard de dollars), respectivement.

Elle a également contracté un prêt relais de 8,5 milliards de dollars pour son investissement dans OpenAI et a obtenu un prêt relais de 6,5 milliards de dollars pour l'acquisition de la société de conception de semi-conducteurs Ampere, qu'elle n'a pas encore utilisé.

Le fondateuret directeur général Masayoshi Son a l'habitude de faire des paris à effet de levier sur ce qu'il considère comme des technologies transformatrices, mais son bilan est mitigé.

Si un pari précoce sur le site de commerce électronique chinois Alibaba 9988.HK s'est avéré lucratif, d'autres paris ont mal tourné, comme celui sur le fournisseur de bureaux partagés WeWork.

