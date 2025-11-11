 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 113,98
+0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le bénéfice de SoftBank a plus que doublé pour atteindre 16,6 milliards de dollars grâce aux gains d'OpenAI
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 10:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les bénéfices de SoftBank augmentent grâce à l'investissement dans OpenAI

*

Les bénéfices trimestriels sont les plus élevés depuis juillet-septembre 2022

*

La forte performance fournira plus de fonds pour la stratégie d'IA

(Refonte des paragraphes 1 à 5 pour ajouter des détails de la présentation des résultats, commentaire du directeur financier au paragraphe 9) par Anton Bridge

Le pari

" all-in "du directeur général de SoftBank Group

9984.T , Masayoshi Son, sur OpenAI semble porter ses fruits après que la valorisation du fabricant de ChatGPT a grimpé en flèche cette année, entraînant une hausse des bénéfices trimestriels pour l'investisseur japonais en technologie.

Ces résultats signifient que SoftBank dispose de plus d'argent à employer dans ses investissements liés à l'intelligence artificielle, alors même que l'on craint une "bulle de l'IA" dans laquelle les valorisations surestiment les bénéfices que les technologies peuvent générer.

SoftBank a annoncé mardi que le bénéfice net du deuxième trimestre avait plus que doublé pour atteindre 2,5 mille milliards de yens (16,6 milliards de dollars), grâce à des gains de valorisation de ses participations dans OpenAI.

Il a égalementintensifié ses activités de collecte de fonds, en vendant des participations, telles que le reste de ses actions dans Nvidia NVDA.O pour 5,83 milliards de dollars, ainsi qu'en émettant des obligations et en contractant des prêts-relais.

Les résultats du deuxième trimestre coïncident avec un mouvement haussier des valeurs technologiques qui a propulsé le cours de l'action de SoftBank à des niveaux record. SoftBank a annoncé une division de ses actions par quatre afin de les rendre plus accessibles après que leur valeur a presque quadruplé au cours des six derniers mois.

BOOM DE L'IA OU BULLE?

Alors que la vague d'investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle , telles que les centres de données, se poursuit à un rythme soutenu et que les pionniers du développement de l'IA, tels qu'OpenAI, prévoient une croissance rapide, SoftBank en a été l'un des principaux bénéficiaires.

Néanmoins, les investisseurs s'inquiètent de plus en plus d'une "bulle de l'IA ", où les sommes énormes engagées dans les investissements en capital par les entreprises de premier plan pourraient ne pas générer les profits élevés qui justifient les investissements.

Des sources ont déclaré à Reuters en octobre que les pertes s'accumulaient chez OpenAI , bien que son évaluation ait augmenté régulièrement et fortement tout au long de l'année.

"Il y a plusieurs opinions, mais la position de SoftBank est que le risque de ne pas investir est bien plus grand que le risque d'investir", a déclaré Yoshimitsu Goto, directeur financier, lors d'une conférence de presse à Tokyo.

En mars, SoftBank a accepté de diriger un cycle de financement pouvant aller jusqu'à 40 milliards de dollars dans OpenAI, pour une valorisation de 300 milliards de dollars. En octobre, une source a déclaré à Reuters que SoftBank faisait partie d'un consortium d'investisseurs acquérant pour 6,6 milliards de dollars d'actions auprès des employés d'OpenAI à une valeur plus élevée de 500 milliards de dollars.

L'investissement total de SoftBank dans OpenAI devrait atteindre 34,7 milliards de dollars d'ici la fin décembre de cette année.

L'unité Vision Fund de SoftBank a enregistré un gain d'investissement de 3,5 mille milliards de yens, principalement grâce à la participation du groupe dans OpenAI, qui a totalisé 2,16 mille milliards de yens pour le trimestre.

Les résultats annoncés mardi se comparent à un bénéfice de 1,18 mille milliards de yens pour la même période de l'année dernière, et constituent le meilleur résultat trimestriel de SoftBank depuis juillet-septembre 2022.

LA COLLECTE DE FONDS S'ACCÉLÈRE

Les investissements liés à l'IA sont les plus ambitieux de SoftBank depuis le lancement des véhicules Vision Fund en 2017 et 2019, etexigent des poches profondes.

Softbank a vendu ses 32,1 millions d'actions de Nvidia, y compris celles détenues par la filiale de gestion d'actifs,en octobre.

Depuis le début du mois d'avril, elle a émis des obligations en trois devises pour une valeur de 620 milliards de yens, 2,2 milliards de dollars et 1,7 milliard d'euros (1,98 milliard de dollars), respectivement.

Elle a également contracté un prêt relais de 8,5 milliards de dollars pour son investissement dans OpenAI et a obtenu un prêt relais de 6,5 milliards de dollars pour l'acquisition de la société de conception de semi-conducteurs Ampere, qu'elle n'a pas encore utilisé.

Le fondateuret directeur général Masayoshi Son a l'habitude de faire des paris à effet de levier sur ce qu'il considère comme des technologies transformatrices, mais son bilan est mitigé.

Si un pari précoce sur le site de commerce électronique chinois Alibaba 9988.HK s'est avéré lucratif, d'autres paris ont mal tourné, comme celui sur le fournisseur de bureaux partagés WeWork.

(1 $ = 150,7800 yens)

(1 $ = 0,8575 euro)

Valeurs associées

NVIDIA
199,0500 USD NASDAQ +5,79%
SOFTBANK GROUP
135,480 EUR Tradegate +7,95%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Inde: les enquêteurs sur le site d'une explosion d'une voiture à New Delhi
    Inde: les enquêteurs sur le site d'une explosion d'une voiture à New Delhi
    information fournie par AFP Video 11.11.2025 10:07 

    Les enquêteurs et la police poursuivent leurs investigations sur les lieux de l'explosion d'une voiture qui a fait au moins huit morts près d'une station de métro, dans un quartier très animé de la vieille ville de New Delhi.

  • Une femme et sa fille se rafraîchissent dans une grande bassine remplie d'eau à Vila da Barca, un quartier pauvre bâti sur pilotis sur les rives du fleuve Guama à Belem, dans l'État du Para, le 5 novembre 2025 au Brésil ( AFP / Mauro PIMENTEL )
    En marge de la COP30, une favela de Belem étouffe
    information fournie par AFP 11.11.2025 09:49 

    Devant l'entrée de sa maison délabrée, une petite fille se rafraîchit avec sa mère dans une grande bassine remplie d'eau. La chaleur humide est étouffante dans cette favela de Belem, ville d'Amazonie brésilienne qui accueille la COP30. Non loin de là, Rosineide ... Lire la suite

  • Le logo de Porsche
    Porsche SE: La crise chez Porsche AG pèse sur les résultats à neuf mois
    information fournie par Reuters 11.11.2025 09:48 

    Une crise chez le constructeur de voitures de luxe Porsche AG a affecté les résultats à neuf mois de son principal actionnaire, la holding Porsche SE, qui a affiché mardi un bénéfice net ajusté en baisse de plus d’un tiers. Porsche SE, contrôlé par les familles ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres
    L'Europe ouvre dans le vert, regain d'optimisme autour du "shutdown"
    information fournie par Reuters 11.11.2025 09:46 

    Les principales Bourses européennes sont dans le vert mardi en début de séance, aidées par le regain d'optimisme suscité par les perspectives d'une fin du "shutdown" américain dans les prochains jours. À Paris, le CAC 40 gagne 0,42% à 8.089,26 points vers 08h07 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank