 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 245,08
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le bénéfice de PulteGroup est en baisse au troisième trimestre en raison de marges plus faibles
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions du constructeur de maisons PulteGroup PHM.N ont baissé de 2,4% à 120 dollars dans les échanges du matin

** La société annonce une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre, car les incitations des acheteurs, destinées à compenser les taux d'intérêt élevés et l'inflation, ont réduit les marges sur les ventes de maisons

** Co affiche un bénéfice au T3 de 2,96 $/action, en baisse par rapport aux 3,35 $/action de l'année précédente; Cependant, il est toujours supérieur à l'estimation des analystes de 2,89 $/action, selon les données de LSEG

** Les revenus de PHM pour le troisième trimestre ont baissé de 1,6 % pour atteindre 4,40 milliards de dollars, mais ont été supérieurs à l'estimation des analystes de 4,31 milliards de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 9,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PULTEGROUP
120,580 USD NYSE -2,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank