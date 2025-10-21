Le bénéfice de PulteGroup est en baisse au troisième trimestre en raison de marges plus faibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions du constructeur de maisons PulteGroup PHM.N ont baissé de 2,4% à 120 dollars dans les échanges du matin

** La société annonce une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre, car les incitations des acheteurs, destinées à compenser les taux d'intérêt élevés et l'inflation, ont réduit les marges sur les ventes de maisons

** Co affiche un bénéfice au T3 de 2,96 $/action, en baisse par rapport aux 3,35 $/action de l'année précédente; Cependant, il est toujours supérieur à l'estimation des analystes de 2,89 $/action, selon les données de LSEG

** Les revenus de PHM pour le troisième trimestre ont baissé de 1,6 % pour atteindre 4,40 milliards de dollars, mais ont été supérieurs à l'estimation des analystes de 4,31 milliards de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 9,9 % depuis le début de l'année