Le bénéfice de Pultegroup chute au troisième trimestre en raison de la baisse des marges et du ralentissement des ventes de logements

Le constructeur de maisons Pultegroup

PHM.N a annoncé mardi une baisse de 16% de son bénéfice au troisième trimestre, les incitations des acheteurs ayant réduit les marges des ventes de maisons dans un contexte de taux d'intérêt élevés et d'inflation persistante.

Les constructeurs américains se sont appuyés sur des réductions de taux d'intérêt et des maisons plus petites pour maintenir les transactions, une stratégie qui a soutenu les ventes mais a mis la pression sur la rentabilité.

Ces vents contraires sont aggravés par les incertitudes en matière de coûts découlant d'éventuels droits de douane sur les principaux matériaux de construction, ainsi que par les obstacles réglementaires affectant le financement hypothécaire.

Les actions du constructeur de maisons basé à Atlanta ont chuté de 2,7 % avant la cloche.

La marge bénéficiaire brute du trimestre a diminué pour atteindre 26,2 %, contre 28,8 % l'année précédente.

La société "continuera à surveiller la demande des acheteurs qui a été affectée par la baisse de la confiance des consommateurs et les défis permanents en matière d'accessibilité", a déclaré Ryan Marshall, directeur général de la société.

Cependant, il a noté que la récente réduction des taux d'intérêt était un développement positif.

Les nouvelles commandes nettes trimestrielles ont totalisé 6 638 logements, soit une baisse de 6 % par rapport aux nouvelles commandes nettes de l'année précédente , qui s'élevaient à 7 031 logements.

Pultegroup a gagné 585,8 millions de dollars, soit 2,96 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 septembre. Au cours de la période de l'année précédente, il avait enregistré un bénéfice net de 697,9 millions de dollars, soit 3,35 dollars par action.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice trimestriel de 2,89 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires de Pultegroup au troisième trimestre a diminué de 1,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,40 milliards de dollars, alors que les analystes l'avaient estimé à 4,31 milliards de dollars.