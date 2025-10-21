 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 249,93
+0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le bénéfice de Pultegroup chute au troisième trimestre en raison de la baisse des marges et du ralentissement des ventes de logements
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur de maisons Pultegroup

PHM.N a annoncé mardi une baisse de 16% de son bénéfice au troisième trimestre, les incitations des acheteurs ayant réduit les marges des ventes de maisons dans un contexte de taux d'intérêt élevés et d'inflation persistante.

Les constructeurs américains se sont appuyés sur des réductions de taux d'intérêt et des maisons plus petites pour maintenir les transactions, une stratégie qui a soutenu les ventes mais a mis la pression sur la rentabilité.

Ces vents contraires sont aggravés par les incertitudes en matière de coûts découlant d'éventuels droits de douane sur les principaux matériaux de construction, ainsi que par les obstacles réglementaires affectant le financement hypothécaire.

Les actions du constructeur de maisons basé à Atlanta ont chuté de 2,7 % avant la cloche.

La marge bénéficiaire brute du trimestre a diminué pour atteindre 26,2 %, contre 28,8 % l'année précédente.

La société "continuera à surveiller la demande des acheteurs qui a été affectée par la baisse de la confiance des consommateurs et les défis permanents en matière d'accessibilité", a déclaré Ryan Marshall, directeur général de la société.

Cependant, il a noté que la récente réduction des taux d'intérêt était un développement positif.

Les nouvelles commandes nettes trimestrielles ont totalisé 6 638 logements, soit une baisse de 6 % par rapport aux nouvelles commandes nettes de l'année précédente , qui s'élevaient à 7 031 logements.

Pultegroup a gagné 585,8 millions de dollars, soit 2,96 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 septembre. Au cours de la période de l'année précédente, il avait enregistré un bénéfice net de 697,9 millions de dollars, soit 3,35 dollars par action.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice trimestriel de 2,89 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires de Pultegroup au troisième trimestre a diminué de 1,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,40 milliards de dollars, alors que les analystes l'avaient estimé à 4,31 milliards de dollars.

Valeurs associées

PULTEGROUP
123,250 USD NYSE -0,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    information fournie par Ecorama 21.10.2025 14:10 

    Luca de Meo imprime sa marque à la direction du groupe de luxe. Kering cède sa division beauté à L'Oréal, en amont de sa publication de chiffre d'affaires du 3ème trimestre. On évoque aussi les autres acteurs, Hermès, LVMH, qui profitent d'un rebond chinois avec ... Lire la suite

  • ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )
    Porté par le rebond du secteur aérien, GE Aerospace relève encore ses prévisions
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.10.2025 14:09 

    Le groupe GE Aerospace, né de la scission l'an dernier du conglomérat General Electric, a de nouveau révisé à la hausse mardi ses prévisions pour 2025, après un troisième trimestre dopé par un secteur aérien en pleine croissance. De juillet à fin septembre, le ... Lire la suite

  • Un F-22 de l'USAF, un appareil produit par Lockheed Martin. (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Lockheed Martin relève ses objectifs de bénéfices
    information fournie par AOF 21.10.2025 14:08 

    (AOF) - Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars ... Lire la suite

  • ( AFP / ETIENNE LAURENT )
    General Motors dépasse les attentes au 3T et relève plusieurs objectifs pour 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.10.2025 14:04 

    Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé mardi dans un communiqué des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, amputés néanmoins par une charge liée aux véhicules électriques, et a revu à la hausse plusieurs objectifs pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank