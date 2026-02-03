 Aller au contenu principal
Le bénéfice de Prudential au quatrième trimestre augmente grâce à la solidité de la souscription
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 23:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Prudential Financial PRU.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une bonne souscription et à des gains provenant de son portefeuille d'investissements.

La souscription s'est maintenue chez les assureurs-vie et les assureurs axés sur la retraite, y compris Prudential, au cours du dernier trimestre de 2025, car les dépenses de consommation continues ont soutenu la demande de polices, tandis que les sociétés d'assurance ont également adhéré à une tarification disciplinée des primes.

Ses activités internationales ont enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté de 757 millions de dollars, contre 742 millions de dollars l'année précédente.

Prudential exerce des activités diversifiées, notamment dans le domaine de la gestion d'investissements, où les actifs sous gestion ont augmenté pour atteindre 1,61 billion de dollars au quatrième trimestre, contre 1,51 billion de dollars un an plus tôt.

PGIM, l'activité mondiale de gestion d'investissements de Prudential, a enregistré un résultat d'exploitation ajusté de 249 millions de dollars, contre 259 millions de dollars un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation ajusté global de la société, après impôts, s'est élevé à 1,17 milliard de dollars, soit 3,30 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 1,07 milliard de dollars, soit 2,96 dollars par action, pour la même période de l'année précédente.

