Le bénéfice de Jefferies augmente grâce aux transactions, mais manque les estimations en raison des pertes subies par First Brands et MFS

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* Le bénéfice de Jefferies au 1er trimestre augmente de 22% mais manque les estimations

* Jefferies a subi 17 millions de dollars de pertes liées à MFS et First Brands

* Une partie du personnel a été transférée du Moyen-Orient, selon le dirigeant

(Ajout de la dépréciation du goodwill au paragraphe 9, de l'analyste au paragraphe 10) par Utkarsh Shetti et Saeed Azhar

Jefferies Financial JEF.N a manqué les estimations des analystes mercredi après que son bénéfice a bondi de 22% au cours d'un premier trimestre qui a été soutenu par la banque d'investissement, mais entaché par des pertes sur des prêts à des sociétés en faillite.

La banque d'investissement a déclaré qu'elle avait 17 millions de dollars de pertes liées à la banque britannique Market Financial Solutions, en faillite, et au fournisseur américain de pièces automobiles First Brands, en faillite, après ajustement des compensations et des impôts, l'exposition à First Brands s'élevant désormais à zéro.

Les dirigeants de Wall Street tablent sur une forte année 2026 pour les fusions et acquisitions malgré les perturbations causées par le conflit en cours au Moyen-Orient, car les investissements dans l'intelligence artificielle et un environnement réglementaire plus favorable aux États-Unis devraient stimuler la conclusion d'accords.

"En supposant une fin raisonnable des hostilités au Moyen-Orient, nous devrions continuer à avoir un environnement de fusions et acquisitions de plus en plus fort ainsi qu'un marché des introductions en bourse actif", a déclaré Brian Friedman, président de Jefferies, lors d'un entretien avec Reuters.

Jefferies possède des bureaux aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Israël. Elle a transféré une partie de son personnel du Moyen-Orient, tandis que d'autres ont choisi de rester et de travailler à domicile. Les opérations de trading sont relativement normales, a déclaré M. Friedman.

Plus de 1 000 milliards de dollars d'accords ont été annoncés depuis le début de l'année, soit 27 % de plus que l'année dernière à la même époque, selon les données compilées par Dealogic.

Les revenus nets de la banque d'investissement de Jefferies ont augmenté de 45 % au cours du trimestre pour atteindre 1,02 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus totaux ont grimpé à 2,02 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté par action de Jefferies pour le trimestre était de 85 cents, manquant les estimations de Wall Street, qui tablaient sur 96 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

La banque a également enregistré une dépréciation de survaleur hors trésorerie de 36 millions de dollars après impôts, liée à la vente de sa participation dans la société italienne de télécommunications Tessellis TSL.MI .

Sean Dunlop, analyste bancaire chez Morningstar, a déclaré que les dépenses de rémunération ont également été un peu plus élevées que prévu, mais il a ajouté que les résultats étaient solides par ailleurs.

La société, qui a agi en tant que chef de file pour plusieurs introductions en bourse importantes au cours du premier trimestre, y compris celles de York Space YSS.N et Forgent FPS.N , a augmenté son autorisation de rachat d'actions à 250 millions de dollars.

Ces résultats donnent le coup d'envoi d'une saison des résultats très surveillée pour les plus grandes banques de Wall Street, avec JPMorgan Chase JPM.N , Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N qui doivent publier leurs résultats au cours des prochaines semaines.

DISCUSSIONS SUR LES RACHATS

Jefferies était sous les feux de la rampe mardi après que le Financial Times a rapporté que le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T envisageait un rachat potentiel de la banque d'investissement.

D'autres médias ont réfuté cette information, affirmant que la deuxième banque japonaise n'était pas engagée dans des négociations d'acquisition et que la banque d'investissement de Wall Street n'était pas intéressée par une vente à ce stade.

SMFG, qui a déjà un siège au conseil d'administration de Jefferies, a commencé à prendre une participation dans la société en 2021. En septembre, SMFG a déclaré qu'elle investirait 135 milliards de yens supplémentaires (912,84 millions de dollars) , ce qui portera sa participation de 14,5 % à 20 %.

Les deux sociétés ont déclaré à l'époque qu'elles allaient créer une co-entreprise au Japon pour consolider leurs activités de vente en gros d'actions japonaises.

"Nous avons de grandes ambitions pour cette coentreprise. Nous avons beaucoup d'autres initiatives et activités que nous poursuivons ensemble conformément à notre alliance", a déclaré M. Friedman, tout en refusant de commenter si SMFG prévoyait un rachat de la société.

EXAMEN MINUTIEUX DES INVESTISSEURS

Jefferies a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs en raison de son exposition à Market Financial Solutions et des pertes liées à First Brands. Ses actions ont baissé d'environ 35 % cette année.

"La direction est déçue et assume l'entière responsabilité des pertes déjà constatées et de celles qui pourraient être absorbées au fil du temps en ce qui concerne First Brands, qui sont toutes gérables", a déclaré la société dans un communiqué mercredi.