Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bénéfice de H&M dépasse les attentes au 3e trimestre, l'action bondit Reuters • 15/09/2020 à 10:44









LE BÉNÉFICE DE H&M DÉPASSE LES ATTENTES AU 3E TRIMESTRE, L'ACTION BONDIT STOCKHOLM (Reuters) - H&M a fait état mardi d'un bénéfice préliminaire trimestriel avant impôts d'environ deux milliards de couronnes suédoises (193 millions d'euros), un résultat supérieur aux attentes qui traduit un redressement rapide du groupe frappé comme d'autres par la crise du coronavirus. Sur la période juin-août, troisième trimestre de l'exercice du géant suédois de l'habillement, les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice de 191 millions de couronnes, contre 5,01 milliards un an plus tôt, selon les données de Refinitiv SmartEstimate. "Grâce à des collections prisées, associées à des décisions rapides et déterminantes, le redressement du groupe H&M est meilleur que prévu", a souligné dans un communiqué le numéro deux mondial du prêt-à-porter. "Une hausse des ventes à plein tarif, combinée à un contrôle rigoureux des coûts, a permis au groupe d'ores et déjà de réaliser des bénéfices au troisième trimestre", a ajouté H&M, qui avait accusé une perte avant impôts de 6,5 milliards de couronnes sur le trimestre mars-mai. Les chiffre d'affaires net du groupe a, en revanche, chuté de 19% à 50,9 milliards de couronnes sur un an. Les analystes prévoyaient en moyenne une baisse de 18%, selon Refinitiv SmartEstimate. En devises locales, la baisse est ressortie à -16%. A la Bourse de Stockholm, l'action H&M s'envolait de 12% après l'annonce des résultats du groupe, signant la meilleure performance de l'indice paneuropéen Stoxx 600. (Anna Ringstrom; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.