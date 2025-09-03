Le bénéfice de Dollar Tree au troisième trimestre est affecté par le choc tarifaire malgré une demande stable

Les tarifs douaniers ont un impact sur les prévisions de bénéfices de Dollar Tree, en réduisant les marges

Les consommateurs à revenus moyens et élevés stimulent la croissance

L'entreprise revoit à la hausse ses prévisions de ventes nettes pour 2025 en raison de l'expansion de ses magasins

(Ajoute les commentaires de la conférence téléphonique tout au long, ajoute le commentaire de l'analyste au paragraphe 8, met à jour les actions) par Juveria Tabassum

Dollar Tree DLTR.O a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations, les droits de douane augmentant les coûts du distributeur, bien qu'il s'attende à une demande stable, les Américains recherchant des produits plus abordables dans ses magasins.

Les actions de Dollar Tree, qui ont bondi d'environ 50 % cette année, ont chuté d'environ 10 % dans les premiers échanges.

Les droits de douane à l'importation imposés par le président américain Donald Trump ont réduit les marges des détaillants qui cherchent à maintenir des prix bas pour les consommateurs à la recherche de valeur, amplifiant les défis pour les entreprises qui naviguent dans l'incertitude accrue et l'inflation collante.

"Les tarifs douaniers restent une source de volatilité permanente et le fait d'opérer dans un environnement où les taux changent fréquemment (et ce) reste l'un de nos plus grands défis", a déclaré la directrice générale Mike Creedon lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Mike Creedon a déclaré que l'impact des droits de douane sur les coûts de l'entreprise avait été reporté à plus tard dans l'année, mais il a réaffirmé que l'impact serait en grande partie atténué par le fait que Dollar Tree modifie ses sources d'approvisionnement et augmente certains prix.

En pleine année de transition après la vente de Family Dollar , l'entreprise ouvre davantage de magasins sous l'enseigne Dollar Tree et convertit ses magasins pour y inclure des points de vente à plusieurs niveaux.

Avec l'inflation et l'incertitude qui pèsent sur les budgets, davantage de consommateurs à revenus moyens et élevés ont fait leurs achats dans ses magasins, les ménages gagnant plus de 100 000 dollars par an ayant contribué de manière significative à la croissance du deuxième trimestre, a déclaré Mike Creedon.

Dollar Tree prévoit désormais un chiffre d'affaires net pour 2025 compris entre 19,3 et 19,5 milliards de dollars, contre 18,5 et 19,1 milliards de dollars prévus précédemment.

"Dollar Tree prévoit de compenser la plupart des vents contraires tarifaires associés aux taux actuels, mais il devra faire preuve d'agilité, compte tenu de la volatilité du paysage géopolitique", a déclaré Michael Montani, analyste chez Evercore.

Les ventes comparables pour le trimestre ont augmenté de 6,5 %, dépassant l'estimation d'une hausse de 4,9 %, aidées par la croissance du trafic et du montant dépensé par visite.

Les consommateurs pourraient subir une pression accrue au cours de la seconde moitié de l'année, les droits de douane entraînant une hausse des prix pendant la période clé des achats de Noël, a déclaré la semaine dernière son rival Dollar General DG.N après avoir relevé ses objectifs annuels.

Dollar Tree s'attend à ce que le bénéfice du troisième trimestre soit largement en ligne avec les 57 cents déclarés pour le trimestre clos le 2 août. Les analystes s'attendaient à un bénéfice du troisième trimestre de 1,33 $, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action d'environ 12 cents à mi-parcours. Son bénéfice du deuxième trimestre a dépassé les estimations de 16 cents par action.