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Le bénéfice de Carvana au premier trimestre progresse grâce à la demande de voitures d'occasion
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 22:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des actions au paragraphe 2)

Carvana CVNA.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, le distributeur en ligne ayant bénéficié d'une demande soutenue pour les véhicules d'occasion.

L'action de la société a progressé d'environ 10% dans les échanges après la clôture.

La demande de véhicules d'occasion est restée forte, le prix moyen des véhicules neufs aux États-Unis oscillant autour de 50.000 dollars (XX.XXX euros), ce qui oblige les acheteurs à rechercher des modèles plus abordables.

La marge brute ajustée par unité de la société a baissé de 58 dollars (XX euros) au premier trimestre par rapport à l'année précédente, en raison de coûts de reconditionnement plus élevés et de frais d'expédition en baisse.

Carvana a déclaré avoir mis en œuvre une série de changements au cours des derniers mois, notamment une meilleure formation du personnel et des outils internes intégrant l'IA pour améliorer la répartition des effectifs.

“Jusqu'à présent, au deuxième trimestre, nous commençons à voir les effets de ces efforts”, a déclaré Carvana.

Les actions du distributeur, connu pour ses immenses distributeurs automatiques de véhicules, ont augmenté de 67% au cours des 12 derniers mois.

La société a déclaré un bénéfice net de 405 millions de dollars (XXX millions d'euros) pour le trimestre clos le 31 mars, contre 373 millions de dollars (XXX millions d'euros) un an plus tôt.

Carvana a déclaré un bénéfice trimestriel par action de 1,69 dollar (X,XX euro) sur la base de 148 millions d'actions de classe A.

Le chiffre d'affaires trimestriel a grimpé à 6,43 milliards de dollars (X,XX milliards d'euros), contre 4,2 milliards de dollars (X,XX milliards d'euros) un an plus tôt.

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