Le bénéfice de Capital One au deuxième trimestre progresse grâce à la hausse des revenus d'intérêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Capital One Financial COF.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenue par la progression des revenus d'intérêts générés par son activité de cartes de crédit.

Les dépenses de consommation sont restées solides au cours du trimestre, alors même que la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Iran a ravivé les craintes concernant l'inflation et la croissance.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les revenus nets d'intérêts — la différence entre ce qu'une banque perçoit sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts — ont atteint 12,37 milliards de dollars au cours du trimestre, contre environ 10 milliards de dollars un an plus tôt.

* Les revenus trimestriels hors intérêts de Capital One, qui se composent principalement des revenus d’interchange, nets des dépenses liées aux programmes de fidélité, des frais de service et autres commissions liées à la clientèle, ont progressé de près de 39 % pour atteindre 3,48 milliards de dollars.

* Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 3,60 milliards de dollars, soit 5,81 dollars par action, au cours du trimestre, contre 2,77 milliards de dollars, soit 5,48 dollars par action, un an plus tôt.

* L'action Capital One a reculé de 14,9 % depuis le début de l'année.