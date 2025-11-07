 Aller au contenu principal
Le bénéfice d'Enbridge au Canada est inférieur aux prévisions pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une erreur typographique au paragraphe 2: « compiled » au lieu de « complied »)

Enbridge ENB.TO a manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre vendredi, l'exploitant canadien de pipelines ayant été frappé par des coûts de financement plus élevés.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 46 cents canadiens par action pour le trimestre clos le 30 septembre, manquant les attentes moyennes des analystes de 51 cents canadiens par action, selon les données compilées par LSEG.

