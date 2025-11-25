Le bénéfice d'easyJet dépasse les attentes, mais les prévisions déçoivent
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 11:27
L'action, qui affichait déjà une baisse de 14% depuis le 1er janvier à la clôture d'hier, reculait encore de 1,4% mardi matin à la Bourse de Londres.
Dans un communiqué diffusée dans la matinée, la compagnie 'low cost' dit avoir signé un troisième exercice consécutif de progression des résultats, avec un profit imposable en hausse de 9% à 665 millions de livres sur son année fiscale 2024/2025 qui s'est clôturée fin septembre.
A titre de comparaison, le consensus des analystes anticipait un chiffre de l'ordre de 65 millions.
Le groupe - qui a récemment fêté ses 30 ans d'existence - s'est dit en bonne voie pour atteindre son objectif d'un bénéfice net annuel d'un milliard de livres sur le moyen terme.
Sa situation de trésorerie s'est par ailleurs largement améliorée avec des liquidités qui atteignaient 602 millions de livres à la fin de l'exercice écoulé, contre 181 millions un an plus tôt.
Ses prévisions semblaient en revanche accueillies plus fraîchement: son programme pour le premier trimestre fiscal, qui se clôturera fin décembre, est déjà réservé à hauteur de 81%, soit deux points de pourcentage de plus qu'à la même période de l'an dernier, mais celui pour le trimestre d'hiver, allant de janvier à mars, ne fait l'objet pour l'instant que d'un taux de réservation de 26%, en amélioration minime d'un point d'une année sur l'autre.
'Ces prévisions vont plutôt dans le sens d'une révision à la baisse des estimations du consensus pour l'exercice 2025/2026', réagissaient ce matin les analystes de RBC.
