Le bénéfice d'Arch Capital au troisième trimestre augmente grâce à des revenus de souscription élevés

Le bénéfice d'Arch Capital ACGL.O au troisième trimestre a augmenté de 37% grâce à une bonne souscription qui a permis d'atténuer l'impact des coûts élevés, a déclaré l'assureur lundi.

Les résultats reflètent ceux de W. R. Berkley < WRB.N> et de Chubb < CB.N> , qui ont annoncé des bénéfices trimestriels plus élevés la semaine dernière grâce à la solidité de leur souscription.

La confiance croissante dans la stabilité financière a incité les clients à rechercher une couverture plus complète.

Une meilleure souscription reflète la capacité d'un assureur à tarifer le risque de manière efficace, ce qui renforce les bénéfices en dépit de l'augmentation des sinistres.

Arch Capital a enregistré un revenu de souscription de 871 millions de dollars au cours du trimestre, contre 538 milliards de dollars un an plus tôt.

Les primes brutes émises ont diminué de 0,6 % pour atteindre 5,41 milliards de dollars, tandis que le revenu net d'investissement avant impôt a augmenté de 0,74 % pour atteindre 408 millions de dollars au cours des trois mois se terminant le 30 septembre.

Cela a permis de compenser les coûts liés aux dépenses plus élevées d'enquête et de règlement des sinistres. Les pertes et les frais de règlement des sinistres se sont élevés à 1,16 milliard de dollars, contre 1,08 milliard de dollars un an plus tôt.

Le bénéfice disponible pour les actionnaires ordinaires s'est élevé à 1,34 milliard de dollars, soit 3,56 dollars par action, pour le trimestre, contre 978 millions de dollars, soit 2,56 dollars par action, l'année dernière.

Les actions de la société étaient en hausse de 1,2 % dans les échanges après les heures de bureau.