 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 057,99
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le bénéfice annuel de l'entreprise britannique Johnson Matthey se situe dans le haut de la fourchette des prévisions
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 09:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte et des détails tout au long du texte, l'évolution des actions au paragraphe 8)

Le groupe chimique britannique Johnson Matthey JMAT.L a déclaré jeudi qu'il s'attend à ce que son bénéfice annuel se situe dans le haut de la fourchette de ses prévisions initiales, soutenu par les prix favorables des métaux précieux et les mouvements de change.

La société avait précédemment prévu une croissance à un chiffre moyen de son bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'exercice clos le 31 mars. Cette mise à jour positive souligne les efforts de redressement de la société après qu'elle a accepté de vendre Catalyst Technologies en mai, ce qui a permis à la direction de se concentrer sur ses activités principales dans le domaine de la technologie de l'air pur et des services liés aux métaux précieux.

Les prix des métaux précieux, y compris le platine XPT= et l'or XAU= , ont fortement augmenté cette année , car les attentes de réductions des taux d'intérêt américains et l'incertitude politique et économique croissante ont poussé les investisseurs à se tourner vers les valeurs refuges. GOL/

Si les prix des métaux précieux et les taux de change restent aux niveaux actuels, la société s'attend à un bénéfice net de 10 millions de livres (13,36 millions de dollars) pour la performance opérationnelle de l'année entière, par rapport à un impact négatif de 5 millions de livres prévu précédemment, a déclaré la société.

Johnson Matthey a déclaré qu'elle s'attendait à un flux de trésorerie disponible négatif pour le premier semestre clos le 30 septembre, mais qu'elle prévoyait néanmoins une amélioration par rapport à la sortie de 169 millions de livres de l'année précédente.

La société a déclaré que sa division Catalyst Technologies, qui a été vendue à Honeywell International HON.O pour 1,8 milliard de livres, sera présentée comme une activité abandonnée pour l'exercice 2025/26 et qu'elle s'attend à ce que l'opération soit achevée d'ici le premier semestre de l'année civile 2026.

Les actions de la société basée à Londres ont augmenté de 3,1 % à 2 110 pence dans les échanges du matin.

(1 $ = 0,7484 livre)

Valeurs associées

HONEYWELL INTL
209,8500 USD NASDAQ +0,42%
JOHNSON MATTHEY
2 055,000 GBX LSE +0,44%
Or
4 036,02 USD Six - Forex 1 +1,31%
Platine
1 664,00 USD Six - Forex 1 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les gens célèbrent sur la place des Otages à Tel-Aviv, l'accord Israël-Hamas, le 9 octobre 2025 ( AFP / MAYA LEVIN )
    Accord Israël-Hamas sur un cessez-le-feu à Gaza après des pressions de Trump
    information fournie par AFP 09.10.2025 09:52 

    Israël et le Hamas sont parvenus jeudi à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump, une étape majeure visant à mettre fin à deux ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le vert, record du Dax à Francfort
    information fournie par AFP 09.10.2025 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert jeudi, évoluant à des niveaux record dans le sillage de Wall Street, malgré les incertitudes politiques et budgétaires en Europe comme aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, Francfort gagnait 0,28% après avoir ... Lire la suite

  • NOKIA : Les résistances sont proches
    NOKIA : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 09.10.2025 09:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Gaza: Trump apprend en direct qu'un accord est "très proche"
    Gaza: Trump apprend en direct qu'un accord est "très proche"
    information fournie par AFP Video 09.10.2025 09:03 

    Alors que le président américain participait mercredi à une table ronde à la Maison Blanche, il a receptionné un mot lui indiquant que "nous sommes très proches d'un accord au Moyen-Orient".

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank