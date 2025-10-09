Le bénéfice annuel de l'entreprise britannique Johnson Matthey se situe dans le haut de la fourchette des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte et des détails tout au long du texte, l'évolution des actions au paragraphe 8)

Le groupe chimique britannique Johnson Matthey JMAT.L a déclaré jeudi qu'il s'attend à ce que son bénéfice annuel se situe dans le haut de la fourchette de ses prévisions initiales, soutenu par les prix favorables des métaux précieux et les mouvements de change.

La société avait précédemment prévu une croissance à un chiffre moyen de son bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'exercice clos le 31 mars. Cette mise à jour positive souligne les efforts de redressement de la société après qu'elle a accepté de vendre Catalyst Technologies en mai, ce qui a permis à la direction de se concentrer sur ses activités principales dans le domaine de la technologie de l'air pur et des services liés aux métaux précieux.

Les prix des métaux précieux, y compris le platine XPT= et l'or XAU= , ont fortement augmenté cette année , car les attentes de réductions des taux d'intérêt américains et l'incertitude politique et économique croissante ont poussé les investisseurs à se tourner vers les valeurs refuges. GOL/

Si les prix des métaux précieux et les taux de change restent aux niveaux actuels, la société s'attend à un bénéfice net de 10 millions de livres (13,36 millions de dollars) pour la performance opérationnelle de l'année entière, par rapport à un impact négatif de 5 millions de livres prévu précédemment, a déclaré la société.

Johnson Matthey a déclaré qu'elle s'attendait à un flux de trésorerie disponible négatif pour le premier semestre clos le 30 septembre, mais qu'elle prévoyait néanmoins une amélioration par rapport à la sortie de 169 millions de livres de l'année précédente.

La société a déclaré que sa division Catalyst Technologies, qui a été vendue à Honeywell International HON.O pour 1,8 milliard de livres, sera présentée comme une activité abandonnée pour l'exercice 2025/26 et qu'elle s'attend à ce que l'opération soit achevée d'ici le premier semestre de l'année civile 2026.

Les actions de la société basée à Londres ont augmenté de 3,1 % à 2 110 pence dans les échanges du matin.

(1 $ = 0,7484 livre)