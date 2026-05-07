Le bénéfice ajusté de MP Materials dépasse les prévisions des analystes grâce à la hausse des ventes de terres rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les terres rares et les ventes d'aimants compensent la hausse des coûts

* Revenus de 42 millions de dollars provenant du soutien des prix par le gouvernement américain

* Apple verse 37 millions de dollars d'avance dans le cadre d'un accord sur les aimants

* Le titre gagne 3,7 % en séance après la clôture

(Ajout d'une comparaison des résultats au paragraphe 7 et de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2)

La société spécialisée dans les terres rares MP Materials MP.N a publié jeudi un bénéfice ajusté supérieur aux attentes de Wall Street, grâce à son accord de soutien des prix conclu avec le gouvernement américain et à une hausse des ventes qui a compensé la hausse des coûts.

Son action a progressé de 3,7 % à 71,68 dollars en après-bourse.

Les terres rares sont un groupe de 17 métaux utilisés pour fabriquer des aimants qui transforment l'énergie en mouvement. L'accord conclu entre les États-Unis et MP visait à affaiblir l'emprise de la Chine sur ces matériaux, qui entrent dans la composition d'armes, de véhicules électriques et de nombreux appareils électroniques.

MP Materials contrôle la seule mine de terres rares d'Amérique du Nord et traite ces minéraux essentiels en Californie. La société a également construit une usine de fabrication d'aimants au Texas.

Pour le trimestre clos le 31 mars, la société basée à Las Vegas a enregistré une perte nette de 7,9 millions de dollars, soit 4 cents par action, contre une perte nette de 22,7 millions de dollars, soit 14 cents par action, au même trimestre de l'année précédente.

Les résultats trimestriels ont été soutenus par un revenu de 42,3 millions de dollars provenant d'une protection des prix accordée par le gouvernement américain.

Hors charges de rémunération en actions et autres éléments exceptionnels, MP a réalisé un bénéfice de 3 cents par action. Selon cette mesure, les analystes s'attendaient à ce que la société atteigne l'équilibre financier pour le trimestre, d'après les données IBES de LSEG.

Les ventes d'aimants et de terres rares ont augmenté au cours du trimestre, faisant grimper le chiffre d'affaires de la société de 49 % à 90,6 millions de dollars. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 76,5 millions de dollars.

Les coûts d'exploitation de la société ont bondi de 64 % pour atteindre 157 millions de dollars, en partie en raison des dépenses liées au lancement de sa division aimants.

MP a déclaré avoir reçu un paiement anticipé de 32 millions de dollars au cours du trimestre de la part d'Apple AAPL.O dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement en aimants signé en juillet dernier .