Le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) de Paris vendu par les Galeries Lafayette

Le groupe Galeries Lafayette a définitivement cédé le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) de Paris à la petite foncière d'origine lyonnaise Société des Grands Magasins (SGM), avec laquelle les négociations étaient en cours depuis février, selon un communiqué vendredi.

( AFP / MARTIN BUREAU )

Le groupe Galeries Lafayette a annoncé "avoir finalisé la cession du BHV Marais au groupe SGM", après "avoir obtenu l'aval des autorités réglementaires compétentes", dans un communiqué vendredi.

"Le magasin de Parly 2 est également concerné par cette opération", a précisé le vendeur. Il s'agit d'un magasin BHV situé dans le centre commercial Westfield Parly 2 dans les Yvelines, près de Versailles.

Les modalités financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Le BHV est en difficulté depuis des années, encore aggravées récemment, selon la direction du magasin, par les difficultés de circulation rue de Rivoli, où est situé le BHV. Le grand magasin avait par ailleurs été durement touché par l'épidémie de Covid-19, réduisant le flux de touristes et de travailleurs dans le centre-ville de la capitale.

Le repreneur, la SGM, est une foncière commerciale, fondée par Frédéric et Maryline Merlin, jeunes trentenaires et frère et soeur. Fin 2021, ils avaient déjà racheté aux Galeries Lafayette sept magasins de régions, à Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans et Reims.

La SGM, qui s'est spécialisée dans la réhabilitation des actifs commerciaux de centre-ville en perte de vitesse, exploite en outre une dizaine de centres commerciaux de centre-ville en France, à Roubaix, à Tourcoing, à Châlons-en-Champagne, à Lille, à Nîmes, à Saint-Nazaire, au Kremlin-Bicêtre, à Mulhouse et à Montigny-le-Bretonneux.

"Après en avoir été propriétaire pendant 30 ans, le groupe Galeries Lafayette est convaincu que le groupe SGM sera l'acteur le plus engagé et innovant pour continuer à faire grandir le potentiel de ces deux grands magasins avec le concours de leurs équipes", indique-t-il dans son communiqué.

Egalement cité, Frédéric Merlin indique vouloir "travailler en profondeur avec l'ensemble des collaborateurs afin de poursuivre la croissance de ce magasin prestigieux, et de celui de Parly 2, tout en préservant l'ADN et les valeurs du BHV".