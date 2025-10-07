Le baxdrostat, médicament d'AstraZeneca, réduit la tension artérielle dans un essai clé de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Baxdrostat réduit significativement la tension artérielle lors d'un essai clinique

*

Le médicament est également testé pour les maladies rénales et l'insuffisance cardiaque

*

Le mécanisme d'action diffère de celui des anciens traitements contre l'hypertension

*

L'entreprise vise un chiffre d'affaires annuel de 80 milliards de dollars avec les nouveaux médicaments

(Rédige jusqu'au bout, ajoute des détails tout au long du texte, prix de l'action au paragraphe 10) par Maggie Fick, Raechel Thankam Job et Pushkala Aripaka

Le baxdrostat, médicament expérimental d'AstraZeneca AZN.L , a réduit de manière significative la pression artérielle sur une période de 24 heures lors d'un essai en phase finale sur des patients souffrant d'hypertension résistante au traitement, a déclaré la société mardi.

Les résultats marquent une étape clé pour le fabricant de médicaments anglo-suédois, qui cherche à se développer dans les maladies cardiovasculaires et à atteindre un objectif de 80 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2030, en partie grâce au lancement de nouveaux médicaments.

Les analystes ont déclaré que les données pourraient aider le baxdrostat à se démarquer d'une thérapie rivale en cours de développement par la société de biotechnologie américaine Mineralys Therapeutics MLYS.O .

dES RÉSULTATS RÉVOLUTIONNAIRES, DES VENTES ATTENDUES DE PLUS DE 5 MILLIARDS DE DOLLARS

L'étude a atteint son objectif principal, les patients ayant reçu 2 milligrammes de baxdrostat présentant une réduction statistiquement significative de la pression artérielle systolique après 12 semaines, par rapport à un placebo en plus des soins habituels. L'effet s'est maintenu tout au long de la journée, y compris tôt le matin, période où les événements cardiovasculaires sont les plus probables.

"Ces résultats sont révolutionnaires et signifient que nous avons la possibilité de modifier notre approche thérapeutique pour les nombreux patients dont l'hypertension reste incontrôlée malgré les traitements actuels", a déclaré le Dr Bryan Williams, titulaire de la chaire de médecine à l'University College London et principal investigateur de l'essai.

L'hypertension touche près de 1,5 milliard de personnes dans le monde, mais à peine plus d'une sur cinq la contrôle, selon l'Organisation mondiale de la santé.

AstraZeneca a déclaré qu'elle comptait demander l'autorisation réglementaire pour le baxdrostat avant la fin de l'année et qu'elle s'attendait à ce que les ventes annuelles maximales dépassent les 5 milliards de dollars.

Le baxdrostat est l'un des 20 nouveaux médicaments qu'AstraZeneca a mis au point pour atteindre son objectif de 80 milliards de dollars de recettes annuelles d'ici à 2030.

Le médicament agit en bloquant l'hormone aldostérone, une approche différente des anciens traitements de la tension artérielle tels que les diurétiques et les inhibiteurs de l'ECA. Il est également étudié comme traitement possible des maladies rénales chroniques et de l'insuffisance cardiaque.

AstraZeneca a acquis le baxdrostat lors de l'achat de CinCor Pharma en 2023. Ses actions étaient en hausse de 0,3 % à 0915 GMT.

Les résultats complets seront présentés lors d'une réunion de l'American Health Association en novembre.