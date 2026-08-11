Le bas niveau du Danube pourrait contraindre la Roumanie à arrêter son dernier réacteur nucléaire en service

Le producteur d'électricité nucléaire public roumain Nuclearelectrica ROSNN.BX a dit mardi qu'il pourrait devoir mettre à l'arrêt son dernier réacteur en service le 13 août en raison d'une nouvelle baisse du niveau des eaux du Danube, fleuve utilisé en temps normal pour le refroidissement.

Cette situation, qui s'explique par des canicules à répétition dans toute l'Europe et des taux de sécheresse record, a déjà conduit Nuclearelectrica à arrêter un réacteur fin juillet.

Les deux réacteurs que possède la société à Cernavoda, ville du Sud-Est de la Roumanie et port fluvial du Danube - deuxième plus grand fleuve d'Europe derrière la Volga - représentent un cinquième de la production électrique du pays.

Les conditions météorologiques extrêmes avaient contraint la Roumanie à déclarer l'état d'urgence énergétique pour tout le mois d'août et à réorienter la semaine dernière le débit du Danube afin de permettre au dernier réacteur encore en service de continuer à fonctionner pendant les prochains jours.

Pour dévier le Danube, le ministère roumain de l'Énergie a fait sauter un barrage de rochers, dragué le lit du fleuve et coulé quatre barges remplies de roches afin de créer une digue, des opérations qui ont permis d'augmenter le niveau d'eau autour du réacteur de quatre centimètres.

"La possibilité d'un arrêt contrôlé (du deuxième réacteur) dépend du suivi des prévisions météorologiques pour la période à venir, de la baisse du niveau du Danube et des paramètres d'exploitation", a déclaré Nuclearelectrica.

Le débit du Danube est tombé ce mardi à un nouveau plus bas historique de 1.370 mètres cubes d'eau par seconde à son point d'entrée en Roumanie, a dit pour sa part un directeur de l'agence nationale de gestion de l'eau, ajoutant que l'arrêt du réacteur était de ce fait "inévitable".

Plus en amont du Danube, la Hongrie voisine a commencé lundi à remettre en service une turbine de la centrale nucléaire de Paks, suite à une remontée du niveau des eaux du fleuve.

Les précipitations en amont n'ont aucun impact sur la Roumanie, dernier pays traversé par le Danube avant son embouchure dans la mer Noire, a précisé l'agence de gestion de l'eau.

(Luiza Ilie, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)