LDLC : victime d'une fuite de données clients

(AOF) - LDLC a indiqué être victime d'une fuite de données clients, portant sur le périmètre des clients des boutiques physiques du groupe. « Les clients web ne sont pas impactés par cette cyberattaque », précise le distributeur de produits high-tech. Il ajoute que cet incident a fait l'objet d'une analyse de la part des experts et des partenaires sécurité du groupe, "qui ont immédiatement pris les dispositions nécessaires pour renforcer les mesures de protection déjà existantes, minimiser les éventuelles conséquences et en rechercher les origines".

Les investigations sont toujours en cours.

Aucune donnée financière ou sensible des clients de nos boutiques physiques n'est concernée. Les clients n'ont aucune action à réaliser.

LDLC "recommande, comme à l'accoutumée, d'être vigilant sur d'éventuelles tentatives de phishings, demandes d'informations personnelles".

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.