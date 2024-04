Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LDLC: signature du protocole avec Rue du Commerce information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 11:31









(CercleFinance.com) - LDLC et Rue du Commerce (Groupe Shopinvest) ont annoncé la signature du protocole d'acquisition du fonds de commerce Rue du Commerce, sous certaines conditions suspensives incluant l'autorisation de l'autorité de la concurrence.



Sur l'année civile 2023, le fonds de commerce Rue du Commerce représentait un volume d'affaire d'environ 100 millions d'euros, dont un tiers réalisé par la Galerie Marchande, pour un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros et comptait une quarantaine de collaborateurs au 31 décembre 2023.



La finalisation de cette opération reste envisagée au plus tard le 30 juin 2024.





