LDLC annonce 2 projets de plan de sauvegarde de l’emploi

(AOF) - LDLC a annoncé que deux projets de plan de sauvegarde de l’emploi, dont le principe a été approuvé par le directoire de la société, vont faire l’objet des procédures légales de consultations et de négociations auprès des instances représentatives du personnel de la société Groupe LDLC et de sa filiale la société OLYS. Ces projets portent sur des réductions respectives de 68 postes et 20 postes susceptibles d’aboutir, sous réserve de reclassements internes, à 88 licenciements pour motif économique. Le spécialiste de la high-tech rappelle qu’il employait 1149 collaborateurs fin janvier.

LDLC explique ce "projet d'adaptation de l'organisation" par l'environnement économique actuel dégradé.

