LDLC: activité en hausse, portée par un solide rebond du BtoC information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 18:32









(Zonebourse.com) - Le Groupe LDLC a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 127,2 ME au titre du premier trimestre 2025-2026, en progression de 7,6 % (+5,8 % à périmètre constant), porté par une nette reprise dans le segment BtoC. Celui-ci bondit de 13 % sur un an, représentant désormais 72 % de l'activité, grâce à une forte dynamique online (+19,0 %) stimulée par le renouvellement technologique et la montée en puissance de Rue du Commerce (2,1 ME depuis son intégration).



Le BtoB, encore en recul de 4,0 %, montre des signes d'amélioration après -13 % sur l'ensemble de l'exercice précédent, dans un contexte où les entreprises restent prudentes. Le volume d'affaires global (franchises et marketplaces incluses) s'établit ainsi à 135,2 ME, en hausse de 10,1 % (+6,0 % à périmètre constant).



Le Directeur général, Olivier de la Clergerie, salue une trajectoire de reprise et met en avant les leviers à venir : ouverture d'une boutique phare à Paris fin août, développement de la marketplace Rue du Commerce et maîtrise des coûts.



Le Groupe LDLC se dit 'confiant' dans sa capacité à retrouver 'le chemin de la profitabilité dès cet exercice' grâce à une demande mieux orientée et une base financière solide.





Valeurs associées GROUPE LDLC 7,8000 EUR Euronext Paris +6,56%