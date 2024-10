LDC vers l'acquisition de ECF en Allemagne

(AOF) - Le groupe agroalimentaire LDC annonce un accord avec les actionnaires du Groupe ECF (European Convenience Food) en vue de l’acquisition de la majorité du capital, le management local actuel investissant au côté de LDC en position de minoritaire. Le groupe ECF est leader en Allemagne sur le marché des produits élaborés cuits et surgelés (à base de végétaux et de volaille) et acteur majeur de la restauration hors domicile avec ses marques Vegeta et Karl Kemper sur le marché domestique (90% du total des ventes en Allemagne et 10% à l’export).

Cette société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé en 2023 de près de 80 millions d'euros pour un Ebitda de plus de 10 millions d'euros.

La société emploie actuellement près de deux cents collaborateurs dans le nord de l'Allemagne.

L'objectif fixé entre les parties est de finaliser cette opération d'ici la fin de l'année 2024 sous réserve de l'Autorisation de l'Autorité de la Concurrence.

