LDC Sablé - Le Gaulois (Groupe LDC) signe un partenariat avec CoolPlanet pour optimiser ses consommations d’énergie et accélérer sa feuille de route en matière de décarbonation



CoolPlanet, fournisseur, leader de systèmes de gestion de décarbonation (DMS), et LDC Sablé, filiale du Groupe LDC (FRFR0013204336 – LOUP), leader de la volaille en France, ont signé un partenariat afin de réduire la consommation d'électricité et de gaz tout au long du processus de production. Le partenariat favorisera l’atteinte des objectifs ambitieux du Groupe et de sa marque Le Gaulois en matière de durabilité. Le contrat a été signé à l'Ambassade d'Irlande à Paris en présence du Ministre des Entreprises, du Commerce et de l'Emploi, Simon COVENEY et de l'Ambassadeur d'Irlande en France, Niall BURGESS.